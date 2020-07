xiaomi mi band 4c ufficiale specifiche prezzo uscita

Se c'è una gamma di prodotti che negli ultimi anni ha portato al successo Xiaomi, quella è sicuramente la line up Mi Band. Dopo il succeddo di Mi Band 4 e l'imminente arrivo europeo della versione 5, arriva sul mercato la Xiaomi Mi Band 4C che altri non è che un rebrand della Redmi Band uscita in Cina.

Xiaomi Mi Band 4C: tutto quello che c'è da sapere

la Mi Band 4C si presenta con una cassa rettangolare rispetto a quella tonda delle versioni della serie principale di Xiaomi. Essa ha un display da 1.08″ TFT con picco di luminosità a 200 nit. In più si differisce anche nella ricarica, visto che ha un ingresso diretto USB-A. Guardando invece alle caratteristiche software, troviamo diverse attività sportive da monitorare come corsa, esercizi fisici, bici, tappeto e camminata accelerata.

Si può anche monitorare il battito cardiaco, oltre a gestire la musica grazie al controller integrato. Restano anche le notifiche, che si possono solo consultare. La Xiaomi Mi Band 4C è inoltre resistente all'acqua fino a 5 ATM e 50 metri.

La versione 4C arriva nel mercato globale (prima in Malesia) ad un prezzo corrispondente a circa 20€, ma non si sa ancora quando sarà disponibile attraverso canali diretti europei. Nel frattempo, vi lasciamo il link per poterla acquistare su Gearbest.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu