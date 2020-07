Xiaomi Mi Band 4C disponibile su Amazon Italia in offerta a 23€

Oltre alla nuova Mi Band 5, è stata da poco lanciata ufficialmente la Xiaomi Mi Band 4C. Si tratta del rebrand della Redmi Band, la smartband destinata alla fascia low-cost dei dispositivi indossabili. A qualche giorno dalla presentazione globale parte la disponibilità su Amazon Italia, per la comodità di tutti i fruitori della celebre piattaforma e-commerce.

LEGGI ANCHE:

Amazfit Band 6 in lavorazione: niente quinto capitolo?

Xiaomi Mi Band 4C è adesso disponibile su Amazon Italia con spedizione Prime

Non soltanto in Asia: la commercializzazione della Xiaomi Mi Band 4C è ufficialmente disponibile anche nel nostro paese. Su Amazon Italia è possibile acquistarla a partire da oggi 20 luglio, venduta e spedita direttamente da Amazon Italia. Il prezzo di listino ammonta a 29.99€ (contro i 39.99€ della Mi Band 5), ma per il momento è possibile comprarla in offerta a 23€. Tecnicamente il prezzo in offerta per i clienti Prime sarebbe di 24.99€ per 24 ore in quantità limitata, ma il prezzo si rivela ancora più basso.

Per chi non la conoscesse, Xiaomi Mi Band 4C integra una scocca squadrata, comprensiva di un display TFT da 1.08″ con luminosità a 200 nits. La sensoristica comprende un cardiofrequenzimetro, offrendo anche la possibilità di monitorare varie attività sportive. Anche il nuoto, visto che la smartband offre una resistenza all'acqua 5 ATM, fino a 50 metri di profondità.

Mi Band 4C 23,00€ 29,99 € disponibile 4 nuovo da 23,00€ Compra Ora Amazon.it Spedizione gratuita Ultimo aggiornamento il 20/07/2020 17:21

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu