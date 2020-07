Xiaomi Mi Band 4 è la smartband più venduta al mondo

Quando uscì l'anno scorso, era palese che con Xiaomi Mi Band 4 fossimo vicini ad un cambio di passo per quanto riguarda le fitness band. Tanto che la nuova versione 5, che abbiamo recensito pochi giorni fa, non è riuscita ancora totalmente a far breccia sugli utenti che invece si riversarono senza remore sulla precedente soluzione. Da poche ore però, l'azienda stessa ha confermato che Mi Band 4 è diventata la smartband più venduta al mondo.

Xiaomi Mi Band 4 la smartband più venduta al mondo: un successo al momento senza pari

WOW! #MiSmartBand4 is the best-selling wearable band in the world! 🎉 Let Mi know if you are part of the Mi Smart Band family too! ❤️#SmartLivingForEveryone pic.twitter.com/2L3ZkSRIcX — Xiaomi (@Xiaomi) July 9, 2020

A segnalare l'importante risultato ottenuto da Xiaomi Mi Band 4 è stata la stessa compagnia su Twitter, che riprendendo le stime di Canalys annuncia che la sua smartband è attualmente la più venduta al mondo, per un periodo che va dal Q3 2019 al Q1 2020, un arco temporale quindi di almeno 9 mesi. Questo conseguimento segue il successo ottenuto dalle precedenti versioni della Mi Band, ma nessuna di queste ha fatto i numeri della ormai penultima smartband del colosso cinese, che raggiunse 1 milione di unità spedite in soli 8 giorni dall'uscita, e ad oggi quel numero è cresciuto vertiginosamente.

Non sappiamo ora se la domanda per Mi Band 5 supererà quelli della Band 4, ma siamo certi che lo standard di qualità e di prezzo portato da Xiaomi per questi prodotti è tale da garantire vendite e soddisfazione degli utenti come poche altre aziende hanno saputo fare, specie nell'esperienza software. E voi, continuerete ad affidarvi alla vostra versione 4 o opterete per le nuove Band 4C e 5? Fatecelo sapere nei commenti.

