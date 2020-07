Xiaomi Mi A3: ancora problemi con l’aggiornamento di luglio

Stiamo quasi perdendo il conto dei problemi in cui è incorsa Xiaomi con i propri dispositivi Android One, Xiaomi Mi A3 in primis. Evidentemente l'aggiornamento ad Android 10 ha seriamente scombinato qualcosa, dato che nessun'altro smartphone ha avuto tutti i problemi di Mi A3. Basti pensare che il firmware Google è stato rilasciato per ben 5 volte, dopo i numerosi dietrofront del roll-out causa bug. Adesso Android 10 è ufficialmente stato rilasciato e diversi utenti hanno avuto modo di installarlo senza problemi di sorta. Tuttavia, in rete sono comparse nuove segnalazioni che puntano il dito contro l'ultimo aggiornamento di luglio 2020.

L'aggiornamento di luglio sta dando grossi problemi ai possessori di Xiaomi Mi A3

Facendo parte del programma Android One, Xiaomi Mi A3 è stato fra i primi a ricevere l'aggiornamento con le patch di luglio. Con un peso di 1.4 GB, il firmware “incriminato” è la MIUI 11.0.3.0.QFQMXTC. A quanto pare si tratta di una release indesiderata, dato che finisce per aggiungere app pre-installate non previste, ovvero Telcel e Claro Musica. Inoltre, dopo essere state aggiornate, le unità di Xiaomi Mi A3 mostrano il logo Telcel durante l'animazione di avvio. La cosa ancora più strana è che Telcel, azienda telefonica messicana, non è legata a Xiaomi o Android One.

Ma i problemi non finiscono qua, purtroppo. Le segnalazioni evidenziano anche il non riconoscimento della seconda SIM, con l'impossibilità di usarla per chiamate e navigazione. Trattandosi di un update diretto verso le unità Global, vi invitiamo caldamente a non aggiornare, nel caso vi arrivasse l'OTA.

