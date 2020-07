Xiaomi Mi A3 si aggiorna, ma niente patch di luglio

La storia degli aggiornamenti per Xiaomi Mi A3 si è rivelata molto travagliata, dall'inizio fino ai giorni attuali. Soltanto una settimana fa l'azienda ha erroneamente rilasciato un update non previsto che ha provocato non pochi problemi ai possessori dello smartphone. La terza generazione del progetto Android One sta adesso ricevendo un nuovo aggiornamento contenente la MIUI 11.0.19.0. Si spera che questa volta la release software sia corretto, pur facendo un passo indietro rispetto a quella precedente.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e POCO si preparano: tre nuovi smartphone in arrivo

Arriva un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi A3 con le patch di giugno

Da quando è stato rilasciato Android 10, Xiaomi Mi A3 ha avuto problemi di varia natura: fotocamera, lettore d'impronte e riavvi non previsti, per dire quelli principali. Fortunatamente questi bug sono stati fixati nelle release successive, mentre con la MIUI 11.0.19.0 da 226 MB vengono aggiunte le patch di giugno per il comparto sicurezza. Come anticipato, si tratta di un passo indietro rispetto all'aggiornamento delle scorse settimane, nel quale erano contenuto quelle di luglio.

Scarica la MIUI 11.0.19.0 per Xiaomi Mi A3

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu