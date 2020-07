Xiaomi Mi 9 SE: disponibile la MIUI 12 Stable | Download

In un'epoca di padelloni, lo Xiaomi Mi 9 SE continua a far parlare di sé, dato che sta ricevendo l'aggiornamento con la MIUI 12 Stable. Al momento non c'è traccia concreta di un suo eventuale successore, se non qualche rumors, perciò rimane una delle alternative più valide se si è alla ricerca di uno smartphone compatto.

La MIUI 12 Stable inizia a farsi strada sulle unità di Xiaomi Mi 9 SE

Dopo il suo debutto con la MIUI 10, l'arrivo della MIUI 12 China Stable a bordo di Xiaomi Mi 9 SE rappresenta il secondo “major update”, perlomeno per quanto riguarda la propria UI. La versione del software di Google, invece, rimane invariata su base Android 10. Recentemente la MIUI 12 è giunta anche su Xiaomi Mi CC9 Pro, così come Mi 9T e Mi 9T Pro e Redmi Note 7, con tutte le novità che ne conseguono.

Qua di seguito potete trovare il link per eseguire il download. Come in tutti i casi, l'installazione andrà effettuata agendo tramite custom recovery TWRP, non prima di aver compiuto lo sblocco del bootloader. Lo staff di GizChina non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti eventuali.

Scarica la MIUI 12.0.1.0 per Xiaomi Mi 9 SE

