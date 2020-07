Xiaomi Mi 8 si aggiorna alla MIUI 12 Stable | Download

Seppur di due generazioni fa, Xiaomi Mi 8 non è stato escluso dal gruppo di modelli che riceveranno la MIUI 12. L'aggiornamento con la nuova release della UI proprietaria sta giungendo su vari dispositivi. Fra i più recenti annoveriamo POCO F2 Pro/Redmi K30 Pro, Redmi 9, Note 9, Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro e Mi 9T/Mi 9T Pro. Mi 8 è stato il top di gamma capostipite del 2018, arrivando sul mercato con Snapdragon 845 e Android 8 Oreo di default. Da allora sono arrivati due major updates, essendo così giunti ad Android 10 con l'attuale MIUI 11.

Parte il roll-out della MIUI 12 Stable per Xiaomi Mi 8

È il turno di Xiaomi Mi 8 a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12, come dimostrano le numerose segnalazioni che sono comparse in queste ore su Weibo. Per il momento, però, l'update via OTA è limitato esclusivamente alla MIUI 12 China Stable, più precisamente con la release MIUI 12.0.1.0.QEACNXM. Manca ancora un comunicato ufficiale da parte dell'azienda, pertanto potrebbe trattarsi di un primo roll-out provvisorio.

Le novità introdotte con la MIUI 12 sono svariate e le trovate illustrate nel nostro articolo dedicato, così come la roadmap ufficiale. Come tutte le ROM di questo tipo, potete già effettuare l'installazione agendo tramite la modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritiene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione.

Scarica la MIUI 12.0.1.0 China Stable per Xiaomi Mi 8

