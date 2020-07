Xiaomi Mi 10 Ultra: un meeting interno potrebbe averlo confermato

La linea Xiaomi Mi 10 è sicuramente quella che più attrae ogni volta che se ne parla, date le caratteristiche top che la contraddistinguono. E pensando al fatto che la gamma potrebbe chiudersi con un nuovo flagship premium, non fa che aumentare l'hype tra i fan del brand. Infatti, il Mi 10 Ultra potrebbe essere più vicino di quanto si pensi, grazie anche alle ultime certificazioni ottenute. A cementificare l'idea che il device arriverà a breve è un meeting interno all'azienda tenuto da Chang Cheng, Vicepresidente della compagnia.

Xiaomi Mi 10 Ultra: Chang Cheng tiene un meeting sull'intera line up

Il meeting che si è tenuto nelle scorse ore sulla gamma Xiaomi Mi 10 è stato definito proprio da Chang Cheng su Weibo come il più importante dell'ultimo periodo: come si può notare dalle immagini, il proiettore riporta alcuni dati in merito al mercato dei flagship 2020 del brand, come una sintesi dell'intera line up, che potrebbe chiudersi proprio con la versione Mi 10 Ultra.

Senza dubbio, nonostante i dettagli stiano iniziando a venir fuori sempre più, il presunto Xiaomi Mi 10 Ultra (che ad oggi non ha ancora ricevuto il nome definitivo) rimane ancora avvolto nel mistero, come se l'azienda volesse tenerlo quanto più nascosto possibile per presentarlo in grande stile (e a ragione, sottolineiamo noi). E se il prezzo e le prime caratteristiche fanno intendere che sarò un prodotto di qualità altissima, sembra anche più che meritato.

