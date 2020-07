Xiaomi Mi 10 Ultra segna il nuovo incredibile record su Antutu

Xiaomi pare non aver terminato le frecce del suo arco ed è in procinto di lanciare un nuovo flagship, che alcuni rumor chiamano Xiaomi Mi 10 Ultra. Si vocifera di lui da diverse settimane, anche con nomignoli quasi “Cas” o “Super Large Cup”. Fatto sta che tutti questi indizi ci aiutano a tracciare un identikit abbastanza preciso e che vi vogliamo raccontare in questo articolo dedicato.

Aggiornamento 27/07: oltre i primi dettagli sulla data di presentazione, abbiamo anche il primo benchmark Antutu da record di Xiaomi Mi 10 Ultra. Trovate tutte le novità nei paragrafi dedicati.

Xiaomi Mi 10 Ultra in arrivo: tutto quello che sappiamo finora

Della prima certificazione di rete sul presunto Xiaomi Mi 10 Ultra da parte dell'ente nazionale cinese è il noto leaker Digital Chat Station. Con nome in codice M2007J1SC, sostiene si tratti di un flagship e facendo 2+2 viene da pensare sia proprio il misterioso Mi 10 Ultra. L'arrivo di questo smartphone non è una voce inedita, in quanto il leaker Xiaomishka aveva indicato il modello M2007J1SC come tra quelli pronti ad arrivare sul mercato quest'anno. E se tanto ci dà tanto, potrebbe essere l'anello mancante della gamma Mi 10.

Lo stesso Digital Chat Station ha collegato un suo leak di maggio a questa certificazione, segno che i nodi stanno venendo tutti al pettine. E voi, cosa pensate? Si tratterà dello Xiaomi Mi 10 Ultra oppure di un clamoroso Mi MIX 4 ultimamente dimenticato dagli esperti del settore? Solo il tempo ce lo dirà, intanto voi fate le vostre previsioni nei commenti.

Prime indiscrezioni su data e prezzo | Aggiornamento 07/07

Fra i primi rumors su Xiaomi Mi 10 Ultra si parla proprio di prezzo e data di uscita sul mercato in Cina. L'immagine trapelata online evidenza una slide opportunamente censurata, con una forbice da 6.000/6.999 yuan. Se così fosse, lo smartphone avrebbe un costo attorno ai 750/880€ e sarebbe uno dei modelli più costosi di sempre (Mi MIX Alpha escluso). Per la messa in vendita si parla del mese di agosto.

Il flagship è stato certificato… con ricarica da 120W! | Aggiornamento 15/07

Torniamo a parlare del presunto Xiaomi Mi 10 Ultra, dispositivo di cui si parla già da un po' di tempo ma non ancora confermato dalla compagnia cinese. Lo smartphone è spuntato in una certificazione cinese con la sigla M2007J1SC ed è stato segnalato da vari leaker del settore. Alcuni giorni fa il device è comparso anche nel database dell'ente cinese 3C e stavolta è presente un dettaglio da non sottovalutare.

Il misterioso smartphone di Xiaomi presenta il supporto alla ricarica rapida da 120W (20V 6A), ennesimo segno che la nuova tecnologia di ricarica del brand è vicinissimo al debutto. Nei giorni scorsi anche il caricabatteria Super Charge Turbo ha ricevuto la certificazione 3C e voci sempre più insistenti parlano di un possibile debutto nel mese di agosto. Purtroppo, oltre alla presenza del supporto al 5G ed a questa nuova ricarica ultra rapida, la certificazione 3C del device non offre altri dettagli.

Ricordiamo che il nome Mi 10 Ultra è frutto di rumor e che bisognerà attendere dettagli da Xiaomi prima di avere certezze. Una cosa però è quanto mai sicura: il primo smartphone con ricarica da 120W del brand è in dirittura d'arrivo, quale che sia il suo nome o la serie di appartenenza!

Xiaomi “Cas” M2007J1SC: nuovi dettagli sulle specifiche | Aggiornamento 16/07

Come visto poco sopra, il misterioso smartphone siglato M2007J1SC è stato certificato dall'ente 3C, il quale ha messo in evidenza la presenza della ricarica rapida da 120W. Ora XDA entra in scena e alcuni leaker/modder considerati affidabili hanno fornito alcune informazioni su questo smartphone inedito in arrivo. Secondo quanto riportato (e in base a quanto scovato nel codice della MIUI 12), il dispositivo è associato al nome in codice Xiaomi “Cas”, dove quest'ultima sigla dovrebbe fare riferimento anche al chipset a bordo (ossia lo Snapdragon 865, anche se non è detto che non possa trattarsi della versione Plus). Inoltre, lo smartphone avrebbe dovuto avere a bordo un modulo da 108 MP ma di recente la stringa dedicata è cambiata, riportando un sensore principale da “soli” 48 MP.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, Xiaomi Cas M2007J1SC dovrebbe avere dalla sua un modulo con zoom ottico avanzato ed una modalità SuperMoon. Ci sarà anche un grandangolo in grado di effettuare anche scatti macro: ciò vuol dire che lo smartphone avrà almeno una configurazione con tripla fotocamera.

Ovviamente in questa fase mancano dettagli sul nome commerciale del dispositivo. Alcuni indizi e un recente meeting tenuto in patria lasciano pensare al possibile debutto come Xiaomi Mi 10 Ultra, anche se per ora non vi sono conferme ufficiali.

A proposito della batteria di Xiaomi Mi 10 Ultra | Aggiornamento 17/07

Chi ha detto che una tecnologia di ricarica ultra rapida non può convivere con una batteria capiente? Ebbene, se avevate dubbi in questo senso farete bene a ricredervi, secondo quanto riportato dal leaker cinese DigitalChatStation. Il suo ultimo post su Weibo parla di una batteria decisamente soddisfacente: per una maggiore autonomia. Da questo post potrebbero venire fuori tutta una serie di riflessioni, a cominciare dalla potenza della nuova tecnologia di ricarica.

Forse il leaker cinese non vuole svelare troppo, ma comunque potrebbe esserci da ridire anche in merito alla capienza della batteria del flagship. Xiaomi Mi 10 Ultra – o Cas M2007J1SC, se preferite – potrebbe adottare una soluzione simile a quella dei fratelli, ossia un'unità da 4.500 mAh.

Il fatto di avere una batteria più grande potrebbe essere un riferimento agli annunci di OPPO, Realme e iQOO: in tutti e tre i casi si menzionano test effettuati su unità da 4.000 mAh, lasciando intendere che questa sarà la capienza offerta dai rispettivi flagship. Tuttavia, anche in passato Xiaomi ha svelato la sua Super Charge Turbo con un riferimento ad un'unità simile. Comunque tutto questo ragionamento – leggermente astruso – ci porta a pensare che il flagship Xiaomi possa avere una batteria simile a quella degli attuali modelli della serie Mi 10.

Che ne pensate di questa riflessione? Xiaomi Mi 10 Ultra avrà a bordo un'unità da 4.500 mAh oppure una batteria ancora più capiente (come lascerebbero pensare le parole di DigitalChatStation)?

Il display di Xiaomi Mi 10 Ultra non sarà da meno | Aggiornamento 20/07

Ai rumors su Xiaomi Mi 10 Ultra si aggiunge quello relativo al suo display, il all'altezza delle specifiche di altissimo livello previste. Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone integrerebbe uno schermo curvo OLED con refresh rate a 120 Hz. Si tratterebbe a tutti gli effetti del primo smartphone Xiaomi AMOLED e con un refresh rate così elevato, finora esclusivo soltanto della serie Redmi K30.

Lei Jun – CEO e figura chiave quando si parla del brand cinese – ha pubblicato alcune specifiche sospette direttamente su Weibo (le vedete nell'immagine in alto). Che sia un riferimento al presunto Xiaomi Mi 10 Ultra? Precisamente il post fa riferimento alle feature imprescindibili a bordo degli smartphone moderni, elementi che mettono i produttori alle prese con i problemi di progettazione più disparati. Lei Jun chiede agli appassionati quali siano le funzionalità necessarie, accompagnando il tutto con un elenco particolarmente nutrito.

Questo comprende: configurazione dual speaker, motore di vibrazione migliorato, refresh rate elevato, mini-jack cuffie, NFC, sensore IR (infrarossi), zoom 30X e superiore, sensori ottici anteriori e posteriori (per una luminosità automatica più precisa), batteria da 4.500 mAh e superiore, ricarica wireless, sistema di raffreddamento Vapor Chamber.

Insomma, si tratta di una lista di funzionalità parecchio precisa. Si tratterà di un semplice sondaggio oppure Lei Jun ci sta anticipato quelle che saranno le caratteristiche del nuovo flagship? Come al solito in questi casi, vi ricordiamo che il nome Xiaomi Mi 10 Ultra è una semplice indiscrezione; lo smartphone dal nome in codice CAS e siglato M2007J1SC invece è un fatto. Si tratta di un dispositivo inedito, certificato dall'ente 3C con ricarica rapida da 120W. Sarà davvero il Mi 10 Ultra?

Ancora indizi dall'azienda | Aggiornamento 26/07

Vi ricordate “Super Large Cup“, il presunto top di gamma Xiaomi con specifiche al top? L'ipotesi che possa trattarsi di Xiaomi Mi 10 Ultra è piuttosto accreditata, dato che questo sarebbe il nome del prossimo flagship dell'azienda. A buttare benzina sul fuoco ci ha pensato nuovamente Lei Jun, con un post su Weibo a dir poco “frizzante”.

Non viene citato esplicitamente, ma il riferimento del post al “Super Large Cup” è abbastanza evidente. Insomma, pare proprio che il CEO di Xiaomi ci stia preparando in maniera sibillina al lancio di quello che potrebbe essere Xiaomi Mi 10 Ultra.

Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe avere una data di uscita | Aggiornamento 27/07

Il nuovo smartphone della compagnia cinese è sempre più vicino e la prova lampante è negli ultimi post di Lei Jun su Weibo. Il CEO del brand continua a pubblicare immagini riferite al “Super Large Cup” e rincara la dose con una frase che lascia poco spazio ai dubbi. Lei Jun sottolinea come manchi da una conferenza stampa fin dal debutto del Mi 10, tenutosi a febbraio. Insomma… sembra sempre più certo che un evento è dietro l'angolo.

Come se non bastasse, in rete cominciano a fioccare le indiscrezioni sulla data di presentazione di Xiaomi Mi 10 Ultra. Ricordiamo come sempre che il nome non è ancora stato confermato ufficialmente e che l'ultima parola spetta a Xiaomi. Comunque dopo che il leaker cinese DigitalChatStation ha rivelato che il flagship arriverà ad agosto, gli appassionati si sono sbizzarriti al riguardo. L'ipotesi più quotata è che il dispositivo verrà presentato ufficialmente il 4 agosto e sarà in vendita dall'11 del mese. Ciliegina sulla torta, Li Chuangqi – a capo della divisione audiovisiva del brand – ha gettato un po' di benzina sul fuoco riferendo che l'11 agosto (un martedì) potrebbe essere un buon giorno per Xiaomi per rilasciare il suo nuovo dispositivo Super Large Cup.

Saranno questi i fatidici giorni? Manca davvero così poco al debutto di questo misterioso smartphone?

Il punteggio Antutu fa tremare tutti | Aggiornamento 27/07

Con l'avvento dello Snapdragon 865+ arriva una nuova ondata di smartphone potentissimi, come dimostrano i punteggi Antutu. Non soltanto ROG Phone 3, Lenovo Legion e Red Magic 5S, ma anche lo Xiaomi M2007J1SC, ovvero il presunto Xiaomi Mi 10 Ultra.

The upcoming xiaomi flagship (with the model number M2007J1SC) has appeared on the AnTuTu benchmarking platform with amazing scores.

The upcoming Poco device has similar model number, for reference: M2007J20CG#Xiaomi #redmi #poco pic.twitter.com/heNQlDfutv — Mukul Sharma (@stufflistings) July 27, 2020

Lo screenshot che circola in rete vede protagonista il prossimo flagship Xiaomi, con un ranking sopra a qualsiasi smartphone visto finora di 687.422 punti. Anche sopra i succitati smartphone da gaming: rispetto a Xiaomi Mi 10 Pro, i potenziamenti più considerevoli riguardano GPU e interfaccia grafica. All'interno dello Snapdragon 865+ si cela sempre la stessa GPU Adreno 650 dell'865, ma con una frequenza maggiorata (645 contro 587 MHz).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu