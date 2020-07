Xiaomi Mi 10 Pro delude nei selfie su DxOMark: guardate da quale smartphone viene battuto!

Il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro si è ritagliato un bello spazio in cima alla classifica di DxOMark. Attualmente, con l'arrivo anche di altri Camera Phone bestiali, il dispositivo è posizionato quarto, un risultato di tutto rispetto che evidenzia ancora una volta la cura del brand verso il comparto fotografico dei sui top di gamma. Nonostante questa premessa, lato selfie il flagship delude le aspettative (secondo DxOMark), facendosi superare da smartphone di tutt'altro tipo.

Xiaomi Mi 10 Pro torna su DxOMark: ecco i punteggi della selfie camera

In termini di punteggi, il dispositivo top ha totalizzato 84 punti nelle foto e 81 lato video: il voto complessivo è 83. Decisamente deludente e il risultato pone la selfie camera dello Xiaomi Mi 10 Pro (secondo DxOMark) al di sotto di “rivali” come il Samsung Galaxy A71, il Mi MIX 3 (dispositivo lanciato quasi due anni or sono) e… iPhone SE 2020! Se volete rifarvi gli occhi – in senso negativo – in basso trovate la classifica completa, aggiornata con il nuovo arrivato.

Il top di gamma di Xiaomi arriva con una selfie camera da 20 MP con apertura f/2.0. Nonostante il voto non proprio esaltante, il team di DxOMark riferisce che il device è in grado di offrire scatti decenti nelle giuste condizioni. Tuttavia è presente una gamma dinamica limitata, con tutte le conseguenze del caso. La saturazione in condizioni di illuminazione naturale è leggermente sottotono e tende, mentre negli scatti in condizioni di luce scarsa la pelle tende ad assumere una colorazione innaturale rossastra.

Se siete curiosi di date un'occhiata ai sample fotografici oppure di leggere il giudizio completo di DxOMark, in fonte trovate il link alla pagina dedicata a Xiaomi Mi 10 Pro.

