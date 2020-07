Xiaomi Mi 10 Pro avanza nella classifica di Antutu | Giugno 2020

Da qualche tempo, ormai, Antutu rilascia mensilmente la classifica dei migliori dispositivi. Si tratta di parametri, però, che non tengono conto di diversi fattori, dando semplicemente un giudizio in merito ad alcuni test. Nonostante questo, alcuni dei migliori prodotti di questo 2020, e non solo, continuano a guidare la classifica da diverso tempo. Vediamo in dettaglio, quindi, se ci sono stati grossi stravolgimenti nella Top 10 di giugno.

OPPO Find X2 Pro è ancora il Re di Antutu (in Cina)

Ecco la classifica dei migliori flagship di Antutu… | Giugno 2020

Dando uno sguardo alla classifica pubblicata dal brand stesso, notiamo come il primo posto sia ancora nella mani di OPPO Find X2 Pro. Questo smartphone, dunque, si riconferma anche a giugno, nonostante dietro di sé sia spuntato un agguerrito Xiaomi Mi 10 Pro. A maggio, infatti, questo device occupava la terza posizione, restando sotto Find X2. Oggi, invece, questo smartphone è stato scalzato proprio dall'ultimo top di gamma di Xiaomi, che quindi punta al primo posto nella classifica di Antutu. Di seguito trovate la classifica completa.

OPPO Find X2 Pro Xiaomi Mi 10 Pro OPPO Find X2

OPPO Ace 2 iQOO Neo 3 Redmi K30 Pro Realme X50 Pro 5G iQOO 3

Meizu 17 Pro

OnePlus 8 Pro



… e quella dei migliori mid-range!

Andiamo a vedere quali sono i migliori smartphone di fascia media su Antutu per il mese di giugno. Ecco di seguito la classifica completa.

Redmi 10X Pro 5G OPPO Reno 3 5G Redmi 10X 5G

Honor 30

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7

Honor X10

Honor 30S

Huawei Nova 7 SE

OPPO Reno 4 Pro 5G



Redmi riesce a conquistare il primo posto in classifica, a spese di OPPO Reno 3 5G. Nelle prime tre posizioni, inoltre, troviamo ben due smartphone di casa Redmi, a conferma dell'eccellente lavoro svolto in questi mesi. Basti pensare che a maggio figurava un unico device di questo brand (Redmi K30 5G), in decima posizione.

