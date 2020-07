Non è di certo una novità in Cina lanciare nuovi colori per gli smartphone già usciti, magari per completare la gamma o seguire un trend molto popolare in quel momento. Xiaomi è una delle aziende più attive in questo e dopo aver lanciato la nuova frizzante colorazione per Redmi K30 Pro, ha in mente di lanciare il nuovo colore Elegant Grey per il fiore all'occhiello del brand, il Mi 10.

Xiaomi Mi 10 si veste del nuovo colore Elegant Grey

Per quanto riguarda le specifiche, Xiaomi Mi 10 anche nel nuovo colore rimarrà pressoché identico, ma la livrea di cui si andrà a vestire la scocca del flagship 2020 del brand è molto particolare e soprattutto elegante, come suggerisce il nome Elegant Grey. Se osserviamo bene dalla foto mostrata dal noto leaker Digital Chat Station, noteremo che il nuovo colore parte da una tonalità più chiara nella parte alta per poi scurirsi sul fondo.

Sebbene non sia una colorazione chiara, essa è comunque più chiara di quella originaria Titanium Silver. Potremmo definirla acciaio, mentre per i cinesi è un grigio “nazionale” (infatti la chiamando Guo Fengya Hui, che significa grigio elegante nazionale). Insomma, pare sarà molto apprezzata. Chissà che non arrivi anche in Italia, magari insieme al tanto atteso Xiaomi Mi 10 Ultra. Per quanto riguarda il prezzo invece, il Mi 10 non cambierà di una virgola.

