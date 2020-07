Con Vodafone Happy Black è possibile ricevere uno sconto fino a 300€ sull'acquisto del top di gamma Xiaomi Mi 10 5G e del “piccolo” Mi Note 10 Lite: ecco come fare per partecipare all'iniziativa promozionale del gestore rosso.

Come risparmiare fino a 300€ sull'acquisto di Xiaomi Mi 10 e Mi Note 10 Lite con Vodafone Happy Black

Partiamo subito parlando di Vodafone Happy Black: si tratta di un servizio in abbonamento – a 1.99€ al mese – dell'operatore, che permette di accedere ad una selezione di offerte, iniziative e sconti esclusivi che cambiano periodicamente, con nuove aggiunte costanti. Ciliegina sulla torta, se non avete mai utilizzato il servizio il primo mese è gratuito: insomma, potete attivare Happy Black e cominciare ad utilizzare i primi sconti e poi – al termine del mese – decidere se continuare oppure disdire l'abbonamento.

Tra le proposte di Vodafone Happy Black hanno fatto capolino anche Xiaomi Mi 10 5G e Mi Note 10 Lite, tra gli ultimi dispositivi del brand cinese. Ma come fare per ricevere uno sconto fino a 300€ sull'acquisto di uno dei due smartphone? Niente di più semplice: basterà essere iscritti al programma Happy Black (qui trovate tutti i dettagli, se volete maggiori info) ed accedere alla sezione dedicata tramite l'applicazione ufficiale MyVodafone, disponibile per Android e iOS.

Una volta qui, selezionate la promozione di Xiaomi per ricevere il codice promozionale da utilizzare per acquistare il vostro nuovo smartphone del brand. Il codice sconto è valido sull'acquisto di Xiaomi Mi 10 5G o Xiaomi Mi Note 10 Lite nei negozi Vodafone aderenti all'iniziativa nei limiti della giacenza del prodotto disponibile nei singoli punti vendita. La validità del codice è indicata nell'SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma.

599.99€ (da 899.99€). Per chi preferisce il Mi Note 10 Lite, lo sconto sarà di 70€: il mid-range potrà essere acquistato a 329.99€ invece di 399.99€. Per concludere, Nel caso del Mi 10 si riceverà uno sconto del valore di 300€: il prezzo, quindi, scenderà a(da 899.99€). Per chi preferisce il Mi Note 10 Lite, lo sconto sarà di 70€: il mid-range potrà essere acquistato ainvece di 399.99€. Per concludere, a questa pagina ufficiale trovate maggiori dettagli sulla promo in salsa Xiaomi e la possibilità di trovare il negozio Vodafone aderente più vicino a voi. Se poi siete curiosi di saperne di più sull'ultimo top di gamma del brand (magari per valutarne l'acquisto), qui trovate la nostra recensione

