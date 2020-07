Xiaomi: Lei Jun pronto ad investire oltre 6 miliardi di euro per l’innovazione tecnologica

Se c'è una persona che ha influenzato positivamente la tecnologia negli ultimi anni, quello è sicuramente il CEO di Xiaomi, Lei Jun. Il dirigente cinese è sempre molto attento a quello che accade alla società in Cina e crede moltissimo alla fioritura tecnologica del paese, come dimostrato in alcuni suoi interventi. In merito a questo, è di poche ore fa un report che spiega come la figura di spicco del brand abbia chiamato a raccolta gli imprenditori più in vista della nazione al fine di investire una cifra ingente al fine di accrescere l'innovazione scientifica e tecnologica entro i prossimi 5 anni.

Xiaomi: Lei Jun chiama a raccolta gli imprenditori cinesi per l'innovazione tecnologica della Cina

Il capo di Xiaomi ha spiegato come la Cina abbia reagito molto bene economicamente dopo il periodo peggiore dell'epidemia ed è in ripresa. Per Lei Jun, è stato anche grazie al grosso supporto delle imprese private che prontamente hanno risposto alla chiamata donando materiali e moneta, mobilitando tutta la società.

Proprio per questo, ha deciso di radunare gli imprenditori più in vista del Paese di Mezzo per capire qual è il trend dell'epoca attuale, per poi prenderne vantaggio giocando la carta dell'economia digitale, che sarà studiata scientificamente ed infine presentare un layout ragionevole per l'innovazione tecnologica e scientifica cinese. Questo ovviamente grazie al duro e costante lavoro delle aziende al fine di espandere la strategia di domanda interna della Cina.

Di sua parte, Lei Jun ha dichiarato che Xiaomi investirà 50 miliardi di yuan (circa 6.16 miliardi di euro al cambio) per i prossimi 5 anni proprio al fine di arrivare all'obiettivo preposto ed è palese che non si tratterà di semplice tecnologia consumer, ma anche di operazioni molto più serie.

