Xiaomi alla scoperta delle bellezze d’Italia insieme a WeRoad

Xiaomi, da colosso dell'hi-tech sempre attento al lifestyle, non è nuovo ad interessanti iniziative collegate ai propri prodotti. L'ultimo in cantiere è stato realizzato con la startup italiana WeRoad, organizzatrice di viaggi On The Road di gruppo, che compirà un viaggio per tutta l'Italia alla scoperta delle bellezze del paese coadiuvata dai dispositivi smart del brand di Lei Jun.

Xiaomi: 1500 km d'Italia con WeRoad insieme a Redmi Note 9, Mi Band 5 e Mi Electric Scooter Pro 2

Come è formulata l'iniziativa di WeRoad e Xiaomi? Molto semplicemente, la startup invierà in viaggio due coordinatori dal 3 agosto 2020 in giro per tutta l'Italia nell'Italian Tour Challenge equipaggiati da vari prodotti del brand. Quali? L'affidabile medio gamma Redmi Note 9, la nuova Mi Band 5, che abbiamo recensito, oltre all'ultimo arrivato Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. I due viaggiatori partiranno quindi da Milano per arrivare, in circa dieci giorni, nella città di Palermo, attraverso un intenso percorso di 1500 km.

Andando a vedere in che modo utilizzeranno i dispositivi Xiaomi, vediamo come il Redmi Note 9 sarà il compagno di viaggio per connettersi all'app WeRoad al fine di richiedere consigli e supporto dagli altri utenti della community in Italia, mentre la Mi Band 5 monitorerà la salute nei vari spostamenti ed il Mi Electric Scooter 2 Pro sarà utile per gli spostamenti urbani.

Xiaomi Italia lancia uno spazio social e green con TornaVento Milano

Ecco le parole in merito a questa iniziativa di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia: “Invitiamo la nostra community, che da sempre è per noi un punto di riferimento fidato, ad accompagnarci virtualmente nel tour itinerante alla scoperta dell’Italia insieme a WeRoad. Attraverseremo 1.500Km e porteremo il concetto di smart living da Nord a Sud della penisola, dando prova sul campo del potere della tecnologia e di come questa sia una valida alleata nella vita di tutti i giorni. Non solo è in grado di abbattere barriere e ridurre le distanze, ma anche di connettere e avvicinare sempre più persone, culture ed esperienze di vita, fungendo da facilitatore“.

Inoltre, Xiaomi Italia ha stretto un'ulteriore partnership al fine di creare uno spazio verde e social insieme a TornaVento Milano, per le persone che resteranno in città e quindi conclude: “Ancora una volta il nostro obiettivo è quello di portare la migliore tecnologia a più persone possibili. Con questa partnership, vogliamo dare l’opportunità a tutti gli utenti di poter provare con mano i nostri ultimi dispositivi pensati per rivoluzionare la mobilità urbana“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu