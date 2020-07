Xiaomi ha ormai da due anni impiantato le radici nel nostro paese, diventando un'opzione sempre più valutata e selezionata dagli utenti tricolore. Ultimo segnale di grande fiducia per il nostro mercato è il trasferimento del magazzino per il sito ufficiale proprio in Italia, oltre al rafforzamento del servizio post vendita.

Xiaomi Italia: il magazzino del sito mi.com ufficiale nel nostro paese, rafforzato il servizio post vendita con offerte dedicate

La prima novità apportata al brand in Italia è il magazzino del sito ufficiale mi.com proprio nella nostra penisola. A spiegare questo importante evento ci pensa Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:” Questo è un giorno importante nella storia di Xiaomi Italia, apre infatti oggi il primo magazzino mi.com sul territorio italiano. Questa nuova apertura ci permette di rispettare la promessa fatta qualche mese fa ai nostri utenti che richiedevano un servizio a livello locale sempre più rapido ed efficiente. In questo modo riduciamo notevolmente i tempi di consegna e, allo stesso tempo, manteniamo la nostra promessa“.

Ma non finisce qui: infatti, è stato rafforzato anche il servizio post vendita, che – approfittando dell'occasione – ha lanciato una serie di offerte per un periodo di tempo limitato. Fino al 31 luglio 2020 si potrà accedere alle riparazioni di schermo o scheda madre per dispositivi fuori garanzia legale a prezzi scontati. Il costo finale del servizio includerà manodopera, spedizione e sostituzione. Per maggiori informazioni sui costi, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

