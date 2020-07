La compagnia cinese, nel suo universo tech, può vantare prodotti di ogni genere e proprio per non farsi mancare nulla ha anche lettori eReader con tecnologia e-ink. L'ultimo arrivato della casa è il nuovo Xiaomi inkPad X, che si distingue dal precedente per essere un prodotto di fascia alta, dalla grande risoluzione.

Xiaomi inkPad X: l'eReader e-ink da 10″ con display antiriflesso, LED di lettura e tanta autonomia

Andando a guardare le caratteristiche dell'eReader Xiaomi inkPad X, ci rendiamo conto di trovarci di fronte ad un prodotto di fascia alta, caratterizzato da specifiche premium per la categoria. A partire dal display, una soluzione e-ink da 10″, 2.8 volte più grande degli standard da 6″, con risoluzione 1600 x 1200 pixel. In più, il pannello è antiriflesso, con LED per la lettura integrato ed un sistema di regolazione a 24 livelli caldi e freddi.

Passando alle altre specifiche troviamo 32 GB di storage, in cui contenere un'infinità di libri, supporto Wi-Fi Dual-band, Bluetooth 5.0 ed una batteria integrata che permette uno standby di 45 giorni o una lettura continua di 6500 pagine. inkPad X è inoltre molto leggero, in quanto pesa solo 358 grammi. Non manca un microfono per interagire con il sistema attraverso input vocali o ascoltare audiolibri attraverso l'altoparlante.

Lato software batte poi un cuore Android, che su suolo cinese permette la lettura attraverso varie applicazioni, come Baidu, in modo da importare comodamente i propri libri.

Ma quanto costa Xiaomi inkPad X? Il prezzo, come prevedibile non è basso, in quanto si trova su YouPin alla cifra di 1699 yuan, circa 214€.

