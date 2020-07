Xiaomi, nei suoi 10 anni di vita, ha visto arrivare ed andare via un buon numero di dirigenti più o meno influenti. Negli ultimi anni di questo decennio però, ha pescato spesso e volentieri da altri brand cinesi, che siano essi di spicco o meno come nel caso di Lu Weibing, oggi a capo di Redmi. L'ultimo arrivato però, arriva da un'azienda ancora più in alto: infatti, arriva in Xiaomi l'ex CEO di ZTE Mobile Adam Zheng.

Xiaomi, Lei Jun accoglie Adam Zheng: solo investendo su talenti da tutto il mondo si può arrivare al successo

Una delle personalità di Xiaomi più soddisfatte dell'arrivo dell'ex CEO di ZTE Mobile Adam Zheng è proprio il CEO del brand pechinese, Lei Jun. L'influente personalità del colosso cinese accoglie il nuovo arrivato motivando la scelta della compagnia: “Xiaomi quest'anno compie dieci anni. A cospetto degli altri giganti del settore smartphone, siano ancora i nuovi arrivati. Per poter arrivare al successo, dobbiamo investire sui migliori talenti disponibili al mondo e persistere nello spirito imprenditoriale. Solo così possiamo realizzare i nostri sogni, aprendo la mente e le porte a questi talenti“. Poi continua: “Adam Zheng è un amico da molti anni ed ha un'esperienza molto ampia nel settore. Il suo arrivo rinforzerà il nostro business nel settore mobile. Non vediamo l'ora di lavorare sempre più duramente al fine di lanciare prodotti sempre migliori“.

Anche Lin Bin, attualmente Vicepresidente, accoglie la figura che andrà a sostituirlo nel ruolo di Capo del dipartimento di telefonia mobile del brand. Quanto alle dichiarazioni di Adam Zheng, si è detto emozionato del suo arrivo in Xiaomi: “Nel percorso della vita, è più importante scegliere con chi camminare piuttosto che la destinazione. Lei Jun è sempre un leader degno di essere seguito. Xiaomi è una compagnia che può influenzare e cambiare il mondo. Torno quindi volentieri nel settore mobile, al mio intento originario, concentrandomi per la realizzazione di prodotti migliori“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu