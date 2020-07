Il cuociriso portatile di Xiaomi è perfetto per il campeggio

Negli anni Xiaomi ha proposto alla propria clientela una serie di cuociriso nelle più varie forme. Basti pensare che il primo modello fu quello che lanciò il brand Mijia nell'Asia, per poi divenire celebre in tutto il mondo. Da allora ne abbiamo avuti di varianti mini, dietetici, ad induzione e simil-Bimby: poteva mica mancare una versione portatile? Fa il suo debutto su YouPin, come tutti i prodotti di questa categoria, e lo fa sotto il monicker di YouBan Portable Multi-function Rice Cooker.

Il target di questo cuociriso portatile patrocinato da Xiaomi è un'utenza giovanile, solita uscire di casa e poterselo così portare in giro. Anche perché, oltre ad occuparsi della cottura del riso, la sua multi-funzionalità consente ai meno esperti di preparare ricette semplicemente inserendo al suo interno gli ingredienti necessari. Il design adottato è quello tipico, rotondeggiante e con un tocco moderno e minimal. Al suo interno si cela una capienza da 2.1 kg, con sei differenti modalità di cottura, dedicate a riso, zuppe, porridge e potendo anche conservare il calore del cibo. Il tutto avviene tramite controlli touch posti sulla sezione superiore.

Rispetto ai cuociriso tradizionali, YouBan è riuscita a realizzarlo con il 26-36% di spazio occupato in meno, permettendo un trasporto facilitato. Lo YouBan Portable Multi-function Rice Cooker viene venduto in crowdfunding su YouPin ad un prezzo di listino di 349 yuan, pari a circa 43€.

