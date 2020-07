Come accedere al menù CIT degli smartphone Xiaomi

Android è un sistema operativo famoso per le sue funzionalità pressoché illimitate, sebbene a volte queste siano nascoste, perché sono magari rivolte ad utenti più esperti. Xiaomi, con i suoi smartphone, non è da meno e fornisce un utile menù per poter risolvere alcune criticità che normalmente sarebbero precluse. In questo articolo vi spieghiamo quindi come accedere al menù CIT per smartphone Xiaomi.

Ecco come fare per accedere al menù nascosto CIT degli smartphone Xiaomi

La procedura per entrare all'interno del menù nascosto CIT di Xiaomi è in realtà molto semplice, ma richiede comunque dei passaggi precisi che vanno rispettati. Anzitutto, bisogna andare in Impostazioni, poi bisogna entrare in Il Mio Dispositivo e cliccare poi su Tutte Le Specifiche. Infine bisognerà cliccare per cinque volte su Versione Del Kernel e finalmente potrete accedere al menù richiesto.

Ma cosa si può fare concretamente in questo menù CIT? La risposta è racchiusa in un “quasi tutto”. Infatti, nel lungo elenco è possibile controllare lo stato della SIM, del microfono, della batteria, dello schermo, del Wi-Fi, degli altoparlanti e tanto altro ancora che potremo sistemare qualora presentasse dei problemi.

Ovviamente, consigliamo l'utilizzo di questo menù ad utenti consapevoli su cosa stanno mettendo mano, in modo da non rischiare alcuna problematica provocata da qualche settaggio errato magari su uno smartphone Xiaomi che fino a pochi istanti prima funzionava regolarmente.

