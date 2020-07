Xiaomi, così come anche Redmi, è spesso incline a lanciare smartphone molto completi nelle specifiche, senza rinunciare ad un prezzo concorrenziale. Quello che però non è tra le feature ad oggi apportate, è la resistenza completa ad acqua e polvere certificata IP68. Qualcosa però sembra muoversi verso questa direzione, almeno secondo le parole di Lu Weibing.

Xiaomi: Lu Weibing annuncia che i prossimi flagship saranno con certificazione IP68

Secondo il CEO di Redmi, i prossimi flagship di Xiaomi saranno migliorati ulteriormente grazie finalmente alla certificazione IP68, che fino a qualche anno fa non era ritenuta una feature essenziale ai fini della qualità Queste parole si accodano a quelle di Lei Jun, che ha dichiarato che arriverà una versione migliorata degli attuali device della serie K di Redmi.

Ma quale potrebbero essere questi smartphone top gamma che andranno a ricevere la certificazione ad acqua e polvere. Secondo i rumor, potrebbe essere sia il prossimo Redmi K40, sia il prossimo Xiaomi Mi 11, dando per scontato che per flagship si indichi proprio la serie Regina del brand.

Di certo, questo per il marchio cinese sarebbe una svolta non da poco, dato che il costo dei futuri top gamma dovrebbe permettere una feature del genere, rispetto a prima, dove la certificazione più importante al momento è la IP53 per Redmi K30 Pro.

