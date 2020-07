Xiaomi: il caricabatterie da 100W arriverà il mese prossimo

Un buono smartphone, per essere tale oggi, deve essere anche circondato da accessori di spessore: Xiaomi ne ha fatto un punto di forza ed il nuovo caricabatterie da 100W sarà la svolta per il brand, che ne ha iniziato la produzione di massa e lo lancerà il mese prossimo.

Xiaomi: iniziata la produzione del caricabatterie da 100W, data di uscita fissata al mese prossimo

Vi avevamo già accennato a questo nuovo caricabatterie da 100W già qualche mese fa, ma non era ancora pronto. Nelle ultime settimane, si vociferava potesse arrivare con il nuovo flagship del brand, ma Xiaomi non aveva ancora iniziato la produzione di massa di quest'ultimo. Inoltre è spuntato in rete un video (ed un certificazione) dedicata ad una soluzione addirittura da 120W. Ebbene, questo momento è arrivato ed il leaker più avvezzo al brand di Lei Jun, Digital Chat Station, ha dichiarato che arriverà la data di uscita è fissata al mese prossimo, cioè agosto 2020.

Le caratteristiche di questo caricabatterie da 100W (o 120W, ci sono ancora incertezze in merito) fanno gola a molti, specie per il fatto che possa caricare uno smartphone con 4000 mAh in appena 17 minuti e per i flagship Xiaomi dotati di modulo batteria molto ampi questa è una manna dal cielo. Non ci resta quindi che attendere che venga presentato il mese prossimo, magari abbinato al tanto vociferato quanto agognato Mi 10 Ultra (il cui nome rimane ancora tutto da confermare).

