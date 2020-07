La fotocamera dei dispositivi Xiaomi è sicuramente una delle feature più interessanti per l'utenza, che spesso contiene modalità che fanno al caso di ogni tipo di utenza. Dopo aver introdotto la possibilità di modificare il cielo degli scatti e introdotto anche la modalità di clonazione del soggetto, potrebbe lanciare presto una funzione chiamata AI Shutter, che riprende alcune funzioni dell'app fotografica Top Shot.

AI Shutter: ecco la nuova modalità di scatto Xiaomi in stile Top Shot

In cosa consiste quindi questa modalità AI Shutter di Xiaomi? Secondo alcune stringhe di codice della Beta MIUI, questa funzione permette al sensore di scattare più fotografie tenendo premuto l'otturatore per poi selezionare automaticamente gli scatti migliori, attraverso l'intelligenza artificiale. Questa funzione è molto simile a quella che possiamo utilizzare tramite l'app per Android ed iOS Top Shot, che permette proprio questa selezione automatica.

AI Shutter vi permetterà quindi di ottenere sempre scatti che non necessitano di modifiche, o che richiedono un nuovo tentativo. Al momento non sappiamo se effettivamente si chiamerà così, dato che le stringhe sono tradotte dal cinese, ma quello che è probabile è che questa funzione arriverà nel corso dei prossimi mesi, migliorando ulteriormente le possibilità di Mi Camera.

E voi, aspettavate una funzione del genere? Vi trovate bene con la camera di Xiaomi? Fatecelo sapere.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu