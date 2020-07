Xiaomi continua ad innovare: ecco lo smartphone con cuffie TWS integrate

Se la Huawei Talkband vi sembra una accessorio a suo modo “rivoluzionario” (nel suo piccolo), allora lo smartphone della compagnia di Lei Jun presente in questo brevetto di lascerà a bocca aperta. Il documento in questione illustra un dispositivo tutto schermo targato Xiaomi, caratterizzato da due piccoli moduli nella parte superiore… che nascondono delle cuffie TWS!

Il nuovo brevetto di Xiaomi stupisce: lo smartphone contiene due auricolari TWS

Se le immagini che vedete nell'articolo vi fanno venire in mentre qualcosa, è più che normale. Questo misterioso modello è già comparso nei brevetti trapelati a giugno, ma ad oggi non era dato di sapere lo scopo dei moduli circolari presenti lungo il bordo superiore. Si è parlato di fotocamere a 360°, ma la risposta è meno fantascientifica di quello che sembra. Secondo quanto emerso, infatti, lo smartphone brevettato da Xiaomi è una soluzione dotata di cuffie TWS integrate.

I nuovi dati arrivano da documenti pubblicati il 24 luglio 2020 ed offrono una descrizione più accurata del dispositivo. Grazie al questo terminale non sarà più necessario portare in giro degli auricolari true wireless, perché questi saranno inseriti direttamente nel corpo del device, come si evince dalle immagini in alto.

Purtroppo non sono presenti dettagli tecnici e relativi alla connettività delle cuffie (né sulla presenza o meno di un sistema di riduzione del rumore). Ovviamente ci siamo concentrati tanto sugli auricolari, ma è impossibile non notare l'altra grande caratteristica: la presenza di una selfie camera sotto il display. Secondo voi quando arriverà questa novità? Bisognerà attendere fino al 2021 o oltre? E che ne pensate dello smartphone con cuffie TWS integrate di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti in basso!

