Con l'arrivo della nuova MIUI 12, di cui vi rimandiamo al download, che si è rinnovata sotto l'aspetto del design e delle potenzialità, anche le applicazioni ad essa annesse hanno subito un restyling delle funzionalità. Una di queste, è App Vault, un raccoglitore di applicativi e widget che nell'ultimo aggiornamento è diventato sempre più smart e vicino nello stile all'ultima versione dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi.

Xiaomi App Vault: Meteo, Calendario e Mi Home più interattive con un nuovo design in stile MIUI 12

Cosa porta quindi il nuovo aggiornamento? Molto semplicemente, un'interfaccia grafica di App Vault più vicina al design di MIUI 12, quindi con tonalità pastello e più gradevole alla vista, ma non solo. Infatti, rende anche le applicazioni proprietarie di Xiaomi come Meteo, Calendario, Mi Home ed alcune informazioni utili come il tempo di utilizzo e della batteria più interattive e colorate. Il Meteo, ad esempio, interagisce con l'utente consigliando come muoversi in caso di determinate condizioni climatiche, mentre Mi Home ad esempio aggiunge nei widget i tasti per controllare i dispositivi smart da remoto senza accedere dall'applicazione diretta.

Al momento, questo nuovo utile aggiornamento di Xiaomi App Vault è disponibile solo per la Cina, in quanto il brand preferisce servirsi delle funzionalità Vault di Google nel mercato Global, ma non è detto che non arrivi anche qui prima o poi. Nel caso però vogliate utilizzarlo comunque, potete provarlo sui vostri Xiaomi e Redmi con almeno Android 7.0 e MIUI 10, vi lasciamo il link al download qui sotto.

App Vault Android (solo Xiaomi) | Download

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu