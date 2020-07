A una manciata di ore di distanza dalla comparsa di OnePlus 8T sulla piattaforma di benchmark, Geekbench ci regala anche un modello della compagnia di Lei Jun, presumibilmente da nome in codice Xiaomi Apollo. Ecco le prime informazioni su questo dispositivo, che potrebbe essere un ennesimo flagship in arrivo.

Xiaomi Apollo passa da Geekbench

Ebbene sì, oltre al Mi 10 Ultra e al Redmi K30 Ultra potrebbe esserci anche un altro dispositivo, almeno in base a quanto si evince dagli ultimi benchmark spuntati nel database di Geekbench. Il nuovo modello avvistato arriva con la sigla M2007J3SG (che ricorda quella dal Mi 10 Ultra, M2007J1SC) e ha totalizzato 912 punti in single-core e 3304 in multi-core. Il device sembra presentare il nome in codice Xiaomi Apollo.

I benchmark riportano anche la presenza di 8 GB di RAM e Android 10; inoltre si tratta di una soluzione basata sullo Snapdragon 865, dettaglio che lascia intendere che abbiamo a che fare con un dispositivo di fascia alta.

Allo stato attuale non è dato di sapere se si tratti effettivamente di uno smartphone inedito oppure di una nuova versione di un modello già noto. Ovviamente c'è anche la possibilità di avere a che fare con benchmark fasulli. Comunque restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena spunteranno nuove indiscrezioni su Xiaomi Apollo provvederemo ad aggiornare questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu