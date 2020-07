La fine era nell'aria, visto che in questi mesi non se ne è mai parlato e dopo il “problematico” Mi A3, era difficile voler pensare ad un possibile Xiaomi Mi A4 con Android One. Infatti, pare che il produttore cinese non abbia molta intenzione di continuare a lanciare smartphone con il sistema operativo stock ed alleggerito di Google, almeno non per quest'anno.

Xiaomi e Android One: un amore a metà

Quando fu presentato nel 2014, Android One rappresentò per molti una svolta per tanti produttori del robottino verde. Questo perché molti, per un certo periodo, più che piazzare smartphone con uno ottimo supporto software o comunque vicine al concept stock di Google, preferivano innovare l'hardware lasciando spesso interfacce proprietarie pesanti e poco aggiornate. Quindi, videro questo sistema operativo così alleggerito ma così Android come l'occasione giusta per risistemare le cose. Tra queste, vi era proprio Xiaomi.

Ed in effetti, quando arrivò Xiaomi Mi A1 sul mercato e soprattutto sul mercato italiano, a 199€ di listino fu davvero una svolta, perché il sistema stock di Android One era quanto di più semplice per approcciare al mondo di Google. Ed anche il suo successore, o meglio successori, Mi A2 e Mi A2 Lite portarono grosse soddisfazioni al colosso cinese, eppure c'era qualcosa che sembrava non dare comunque il giusto peso a queste soluzioni,

Il perché è ritrovabile nel fatto che Xiaomi avesse iniziato a migliorare in modo proficuo, così come altri brand ben presenti nei mercati occidentali, la propria interfaccia MIUI, snellita e più accattivante per il grosso dell'utenza. Proprio per questo, Mi A3 fu quasi un disastro annunciato. Niente di male sotto la scocca, ma il display solo HD+ ed un supporto software rivelatosi purtroppo deleterio per garantirsi il favore del pubblico hanno portato il marchio a fare determinate valutazioni.

Xiaomi: la serie A è giunta al capolinea?

Tali valutazioni ed il successo dei prodotti lanciati senza che Android One facesse il lavoro sporco, hanno fatto pendere Xiaomi per non realizzare e di conseguenza lanciare un ipotetico Mi A4, chiudendo per il momento l'esperienza bella a metà con il sistema stock di Google. Non sappiamo se in futuro potrebbe tornare in auge l'idea, ma per il momento, nel territorio Android è attualmente Nokia l'ultimo baluardo di un concetto software più ideale che concreto.

