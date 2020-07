Xiaomi 8H Smart Mattress Zero è il materasso smart definitivo

A poche ore di distanza dal debutto della prima porta smart del brand cinese, la compagnia di Lei Jun torna alla carica con un prodotto davvero niente male. Xiaomi ha lanciato in crowdfunding il materasso smart 8H Smart Mattress Zero, soluzione dedicata agli appassionati di tecnologia che cercano il massimo… anche quando si tratta di dormire!

Xiaomi 8H Smart Mattress Zero è il nuovo materasso smart del brand cinese

Il nuovo materasso smart del brand arriva tramite 8H, marchio conosciuto proprio per le sue soluzioni dedicate alla casa e al sonno. Xiaomi 8H Smart Mattress Zero è in grado di regolare in modo indipendente la parte destra e quella sinistra (si tratta di un materasso smart matrimoniale), in modo da adattarsi alle esigenze dell'utente. Il dispositivo offre vari livelli di morbidezza/durezza e non si fa mancare proprio nulla: è presente una modalità Yoga utile per facilitare il sonno, un'AI dotata di 5 algoritmi principali di supporto, i controlli smart tramite l'assistente vocale XiaoAI, il riscaldamento automatico e tanto altro.

Grazie al sistema di monitoraggio del sonno tramite AI – integrato direttamente nel materasso smart – è possibile ottenere un rilevamento dei dati del corpo. In questo modo sarà possibile sia prendere visione di tutte le informazioni che ottenere un profilo personalizzato. Il software è in grado di calcolare il livello di durezza/morbidezza più adatto al proprio corpo, andando ad agire di conseguenze su sei zone indipendenti presenti nel materasso.

Xiaomi 8H Smart Mattress Zero è spesso 26 cm ed è realizzato in lattice naturale. Ovviamente, com'è facile intuire, tutti i dettagli del monitoraggio del sonno possono essere visualizzati tramite l'app del brand cinese.

Il prezzo in crowdfunding di Xiaomi 8H Smart Mattress Zero è di 4.599 yuan, circa 581€ al cambio attuale. Una cifra di certo da non sottovalutare, ma viste le funzionalità offerte dal nuovo materasso smart è probabile che in tanti si fiondino sull'acquisto, specialmente in virtù del prezzo scontato per la campagna di crowdfunding.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu