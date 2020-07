WhatsApp, nonostante sia l'applicazione di messaggistica più utilizzata del mondo, con il tempo ha dovuto aggiungere nuove feature al fine di tenere dietro competitor come Telegram, Messenger e le cinesi WeChat (su cui recentemente ci sono stati alcuni problemi causa pandemia, ma è in ripresa) e LINE. L'ultimo aggiornamento aggiunge al core product di Facebook, Inc. alcune novità molto interessanti, come gli sticker animati ma anche la modalità scura nella versione desktop.

WhatsApp: l'aggiornamento porta sticker animati, invito QR Code per mobile e tema scuro su Desktop

La nuova release dell'aggiornamento di WhatsApp porta sia per mobile che per desktop novità che potranno tornare molto utili per gli utenti. La prima è l'introduzione degli sticker animati, che erano rimasti in beta fino al mese scorso, ma che ora saranno disponibili per tutti, al fine di rendere le chat più divertenti. Un'altra feature molto importante per mobile è l'arrivo degli inviti attraverso il QR Code, non rendendo più necessario aggiungere contatti tramite numero di telefono.

Passando invece alla modalità Desktop, WhatsApp ha introdotto finalmente la modalità scura, che si accoda a quella già presente sia su iOS che Android. L'aggiornamento ha iniziato il suo roll out in queste ore ed arriverà presto su tutti i dispositivi, come da prassi.

