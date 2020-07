Vivo Y51s ufficiale con Exynos 880 5G e punch hole

Mentre la serie X50 comincia a fare capolino nel mercato internazionale e il nuovo modello S7 spunta nelle prime immagini promozionali, silenziosamente la compagnia cinese ha lanciato un ennesimo medio di gamma in patria, ancora una volta mosso dal SoC Exynos 880. Andiamo a dare un'occhiata a tutti i dettagli sulla scheda tecnica, il prezzo di vendita e la disponibilità di Vivo Y51s.

Vivo Y51s ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo medio di gamma

Design e caratteristiche

In termini di design il nuovo smartphone non si discosta da quanto visto con il primo modello equipaggiato con l'Exynos 880, Y70s lanciato a maggio. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un dispositivo che strizza l'occhio ai modelli premium, con un modulo fotografico rettangolare ed un ampio display da 6.53″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un foro per la selfie camera. A differenza del già citato Y70s, Vivo Y51s adotta una fotocamera frontale da 8 MP (invece di 16 MP).

La tripla fotocamera perde il grandangolo e si presenta con una configurazione da 48 + 2 + 2 MP, con un modulo macro ed un sensore per la profondità di campo.

Ovviamente – come anticipato – a muovere il dispositivo abbiamo il SoC Exynos 880, soluzione octa-core fino a 2.0 GHz con NPU dedicata e supporto al 5G (sub-6GHz, con un downlink e uplink massimo di 2.55/1.28 Gbps). Lato memorie abbiamo un'unica configurazione da 6/128 GB. Di seguito trovate la scheda tecnica completa dello smartphone.

Scheda tecnica

dimensioni di 162.05 x 76.61 x 8.46 mm per un peso di 190 grammi;

per un peso di 190 grammi; display LCD da 6.53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9;

da (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9; lettore d'impronte digitali laterale;

processore octa-core Samsung Exynos 880 5G fino a 2.0 GHz;

5G fino a 2.0 GHz; GPU Mali-G76 MP5;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; Quad Camera da 48 + 2 + 2 MP con apertura f/1.79-2.4-2.4, macro, PDAF, Flash LED;

con apertura f/1.79-2.4-2.4, macro, PDAF, Flash LED; selfie camera da 8 MP con apertura f/2.05;

con apertura f/2.05; batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 18W ;

con ricarica rapida da ; supporto Dual SIM 5G, no banda 20, Wi-Fi Tri Band, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, micro USB , Bluetooth, mini-jack 3.5 mm;

, Bluetooth, mini-jack 3.5 mm; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia Funtouch OS 10.

Vivo Y51s ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Vivo Y51s è di 1.798 yuan, circa 220€ al cambio, per la sola versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Le vendite partiranno dal 29 luglio, ma già da ora è possibile prenotare il dispositivo nello shop online di Vivo, nelle colorazioni Black, Blue e White. Da notare che il prezzo di vendita è praticamente identico a quello di iQOO Z1x, dispositivi con cui condivide il design, ma che arriva invece con più batteria e un display con refresh rate a 120 Hz.

