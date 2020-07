Vivo Y12 2020 svelato da Google Play Console: quale chipset monta?

Nel corso di questi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione tecnologica davvero importante, in ogni ambito. Non solo per quanto riguarda, quindi, il design degli smartphone, ma anche per tutto ciò che si trova al loro interno. Parlo, quindi, di chipset, display, fotocamere e tanto altro. Sembra, però, che alcune vecchie componenti continuino ad occupare ancora i magazzini di diverse aziende, tra cui forse anche Vivo. Motivo per cui su Google Play Console pare essere comparso il nuovo Vivo Y12 2020, che di quest'anno pare avere ben poco.

Vivo Y12 2020 sarà, probabilmente, un device entry-level

Stando a quanto mostrato dal Google Play Console, Vivo Y12 non avrà nulla di nuovo rispetto a tanti altri smartphone usciti anni fa sul mercato. A bordo, infatti, pare che troverà spazio, ancora una volta, lo Snapdragon 665, davvero sfruttatissimo in questi anni. Si tratta di un chipset, dunque, con un'architettura Kyro 260 ormai “superata”, accopagnato probabilmente da 4GB di RAM.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Band 4C è ufficiale: caratteristiche, prezzo ed uscita della “nuova” fitness band

Dall'immagine pare chiaro come il display HD+ (720 × 1.544 pixel) sia interrotto, sulla parte alta, dal tipico notch a goccia. Nonostante questo le cornici dovrebbero essere abbastanza contenute, potendosi muovere tranquillamente all'interno della FunTouch OS, basata su Android 10. Crediamo che non basterà, però, quest'ultima feature per catturare la vostra attenzione.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu