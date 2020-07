Vivo X60s in arrivo con Snapdragon 765G e ricarica da 33W

Vivo sembra essere molto attiva in questo periodo in quanto a presentazione di nuovi smartphone, come è stato per la gamma X50 qualche giorno fa. E se ci sono indizi anche su un possibile Vivo Nex 4 su Geekbench, sulla stessa piattaforma di benchmark compare anche un nuovo device, che in base ai primi risultati ottenuti dovrebbe essere un nuovo medio-top gamma con Snapdragon 765: stiamo parlando del Vivo X60s.

Aggiornamento 28/07: si torna a parlare del misterioso smartphone grazie ad una nuova certificazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Vivo X60s: i risultati dei benchmark rivelano un SoC Snapdragon 765

Anche se a livello di design e altre caratteristiche, come le fotocamere, non abbiamo ancora alcun dettaglio, Vivo X60s su Geekbench si è rivelato già in termini hardware. Infatti, il prossimo dispositivo del brand, certificato dal nome in codice V2006, oltre che proprio dal nome ufficiale, in base ai punteggi ottenuti ha rivelato un SoC Qualcomm Snapdragon e molto probabilmente parliamo proprio del 765, in quanto ha ottenuto 615 in Single Core e 1815 in Multi Core.

Per il resto, sappiamo che sarà equipaggiato con Android 10 e che il processore Octa-core avrà una una frequenza base di 1.80 Ghz. In più, sarà dotato di un buon quantitativo di memoria RAM, dato che sarà di 8 GB.

Come suggeriscono le prime voci in merito, essendovi la dicitura “s”, il Vivo X60s potrebbe essere parte di una gamma più ampia a nome X60, che potrebbe includere ulteriori modelli anche top gamma.

Vivo X60s certificato di nuovo | Aggiornamento 28/07

Il misterioso Vivo X60s ha ricevuto una nuova certificazione, stavolta da un'ente danese che conferma la presenza del supporto alla ricarica rapida da 33W. La presenza dello Snapdragon 765G, del supporto allo standard 5G e di questa tecnologia di ricarica… richiamano tantissimo le specifiche della serie X50 (fresca di lancio in versione Global). Insomma, al momento non è chiaro quale sarà l'identità di questo dispositivo: che Vivo stia pianificando l'arrivo della serie X50 in Europa, magari con un nome differente?

Allo stato attuale si tratta di pure congetture, tuttavia di certo non mancheranno novità. Le certificazioni in merito a Vivo X60s stanno aumentando e di certo manca poco all'arrivo di qualche leak più o meno completo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu