La serie Vivo X50 usata per riprendere una cometa millenaria

Che Vivo punti ormai fortemente all'imaging, è diventato abbastanza palese, visto sia il prossimo selfie phone S7 e sia la nuova gamma flagship X50. E se il fratello maggiore X50 Pro+ è stato usato per girare un cortometraggio, tutta la line up è stata usata per riprendere il passaggio di una cometa che non si avvicinava alla Terra da ben 6800 anni.

Vivo X50: tutta la serie utilizzata per riprendere il passaggio di una cometa dopo 6800 anni

Senza dubbio, il reportage svolto con la gamma Vivo X50 è molto suggestivo e non capita tutti i giorni di svolgerlo per una cometa la cui ultima apparizione è stata quando la vita più emozionante aveva luogo nella vecchia Mesopotamia. Ma perché proprio X50, X50 Pro e Pro+ per un'impresa del genere? Proprio perché il software ed i sensori della fotocamera lavorano talmente bene da poter riprendere un cielo stellato di grande qualità.

Infatti, per poter arrivare a tale risultato, non basta che si impostino i valori ISO a livelli molto alti, ma si necessita anche di un buon controllo del rumore ottico ed essendo dotata di sensori molto larghi (come appunto il Samsung GN-1), i Vivo X50 sono perfetti per queste operazioni.

Questo ci fa capire inoltre come la tecnologia fotografica si sta evolvendo su smartphone, che ormai sono pronti a diventare i giusti strumenti per la multimedialità, o almeno quella amatoriale.

