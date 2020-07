Vivo X50 Pro+ diventa la cinepresa per un cortometraggio cinese

Negli ultimi anni Vivo ha intensificato i propri sforzi per quanto riguarda il comparto fotografico dei propri dispositivi e con gli ultimi arrivati X50 – che di recente sono arrivati nel mercato Global – , il livello si è alzato sensibilmente. La qualità pare essere così alta che l'X50 Pro+ è diventato la cinepresa per un cortometraggio diretto dal famoso regista cinese Yang Qing.

Vivo X50 Pro+ utilizzato per realizzare un cortometraggio di pregio di Yang Qing

Il cortometraggio in questione, sponsorizzato da Vivo e diretto proprio dal regista Yang Qing (che ha realizzato film noti anche in Occidente come Chongqing Hot Pot e One Night in Supermarket), che ha realizzato qualcosa di innovativo per la Cina, girando “The Night We Decided to Give Up” (questo il nome del corto) interamente con il nuovo flagship X50 Pro+.

Il risultato, nonostante le ambientazioni difficili dovute alle forti piogge e la scarsa illuminazione è stato davvero da urlo, confermando la grande qualità del sensore Samsung Isocell GN-1 da 50 MP. Il filmato, dalla durata di 5 minuti, sarà in gara nella categoria ultra-cortometraggi nel primissimo Youth Film Festival di Xining che si terrà il 31 luglio 2020.

Insomma, cosa vuole raccontarci quest'esperienza con Vivo X50 Pro+? Che gli smartphone hanno raggiunto una potenza ed una qualità fotografica tali da potersi permettere di girare anche dei film dalla grande resa cinematografica (considerando che anche Apple ha girato un video musicale per Lady Gaga con iPhone 11 Pro)? La risposta non è poi così lontana dal sì e questo potrebbe aprire a nuove, importanti possibilità per i giovani registi del domani.

