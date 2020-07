Vivo X50 Pro+ in arrivo: aperte le prevendite in Cina

Vi abbiamo parlato, ormai più di un mese fa, dell'uscita sul mercato della nuova serie di Vivo, ovvero Vivo X50, X50 Pro e X50 Pro+. Oltre ad esporvi tutte le caratteristiche tecniche di questi prodotti, siamo rimasti molto cauti in merito al prezzo e alla disponibilità di X50 Pro+, il vero e proprio top di gamma della serie. Questo dispositivo, infatti, è rimasto nell'ombra fino ad oggi, in quanto le vendite non sono mai effettivamente partite. Sembra che qualcosa, però, si stia muovendo all'orizzonte, soprattutto dopo il teaser pubblicato dall'azienda stessa.

Vivo X50 Pro+ mostra un prezzo di circa 630 euro

Dando un'occhiata alle ultime informazioni riguardanti tale smartphone, notiamo come le prevendite siano già partite sullo store ufficiale. Oltre al teaser del brand, che intima di attendere l'8 luglio per avere qualche informazione in più sul prodotto, abbiamo già qualche importante informazione sul prezzo. Nella variante base, quella da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, troviamo un prezzo di 4998 yuan, dunque circa 630 euro al cambio attuale. All'interno del sito, poi, sono presenti diverse versioni, come quella da 12/256GB che arriva a 5998 yuan, circa 750 euro.

Non ci stupisce un piazzamento di questo tipo sul mercato, dato che la tecnologia a bordo di questo smartphone è davvero sofisticata. Questo prodotto, infatti, dovrebbe essere equipaggiato con un SoC Snapdragon 865, mostrando memorie di ultima generazione. Non mancherebbe, poi, un ampio display OLED, con refresh rate a 120Hz e frequenza di campionamento del touchscreen a 240Hz.

Attendiamo di conoscere qualche dettaglio in più tra qualche giorno, come comunicato dall'azienda stessa tramite il proprio teaser.

