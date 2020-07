A inizio mese la compagnia cinese ha lanciato la sua rivoluzione dedicata alle fotocamere per smartphone, con un sistema di gimbal integrato in grado di offrire una stabilizzazione superiore agli standard attuali. E ora la nuova serie è in dirittura d'arrivo anche per il mercato internazionale. Vivo X50 e X50 Pro Global sono stati annunciati per il mercato indiano: ecco tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 16/07: la serie X50 Global è finalmente ufficiale. Tutti i leak e le conferme sono stati sostituiti con specifiche e prezzi annunciati dal brand.

Vivo X50 e X50 Pro Global ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il lancio della serie Vivo X50 Global è avvenuto come da copione, ma in questo caso sono stati presentati solo due dispositivi (il modello X50 Pro+ resta quindi un'esclusiva per la Cina). Per quanto riguarda il modello X50, si tratta di un mid-range equipaggiato con lo Snapdragon 765G ed un pannello AMOLED da 6.56″ Full HD” con sensore ID integrato e refresh rate a 90 Hz.

Ma ovviamente il pezzo forte dello smartphone è il comparto fotografico, una Quad Camera da 48 + 13 + 8 + 5 MP con grandangolo e macro dotata di stabilizzazione ottica in grado di spostarsi a 360° sul suo asse di movimento: una Gimbal Camera, appunto. Il modello Vivo X50 Pro adotta il medesimo comparto, ma con un teleobiettivo a periscopio volto a migliorare l'esperienza di zoom.

Altra differenza tra i due modelli è la batteria equipaggiata: un'unità da 4.200 mAh per Vivo X50 ed una da 4.315 mAh per la variante Pro, in entrambi i casi con ricarica rapida da 33W. Di seguito trovate la scheda tecnica completa del fratello maggiore, vero protagonista della serie grazie al suo comparto fotografico migliorato.

Vivo X50 Pro Global – Scheda tecnica

Display AMOLED HDR10+ da 6,56″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) in 19,8:9 e densità di 397 PPI;

(2376 x 1080 pixel) in 19,8:9 e densità di 397 PPI; dimensioni di 158,46 x 72,8 x 8,04 mm per 181 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 48+13+8+5 MP f/1.6-2.46-3.4-2.2, grandangolo da 108°, teleobiettivo, macro, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.6-2.46-3.4-2.2, grandangolo da 108°, teleobiettivo, macro, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 32 MP f/2.45;

f/2.45; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4.315 mAh con ricarica rapida 33W;

con ricarica rapida 33W; sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 10.5.

Vivo X50 e X50 Pro Global – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Vivo X50 Global parte da 407€ al cambio (34.990 rupie) per il modello da 8/128 GB; la versione maggiorata, con 8/256 GB, viene proposta a circa 442€ (37.990 rupie). Il fratellone Vivo X50 Pro Global è disponibile nella sola versione da 8/256 GB, al prezzo di 49.990 rupie (582€). Come anticipato i due smartphone saranno in vendita in India, con preorder a partire da oggi. Le vendite partiranno invece dal 24 luglio, tramite Amazon, Flipkart e gli altri rivenditori autorizzati.

