A inizio mese la compagnia cinese ha lanciato la sua rivoluzione dedicata alle fotocamere per smartphone, con un sistema di gimbal integrato in grado di offrire una stabilizzazione superiore agli standard attuali. E ora la nuova serie (composta da tre modelli) è in dirittura d'arrivo anche per il mercato internazionale: Vivo X50 Global dovrebbe debuttare nel corso del prossimo mese.

Aggiornamento 13/07: la serie X50 Global ha una data di presentazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 30/06: la compagnia cinese ha pubblicato anche la pagina dedicata alla nuova serie sul sito ufficiale Global.

Vivo X50 Global in arrivo a luglio

Il poster che vedete in basso – purtroppo – non rivela nulla in merito alla data precisa. Tuttavia sembra che il lancio della serie Vivo X50 Global sia fissata per il mese di luglio, quindi non dovremo attendere poi così a lungo. Secondo le varie indiscrezioni, i dispositivi saranno rilascianti in India, Indonesia, Malesia, Singapore e Thailandia. Ovviamente, al momento non è dato di sapere se verranno portati tutti e tre i modelli che compongono la serie.

Per quanto riguarda il modello X50, si tratta di un mid-range equipaggiato con lo Snapdragon 765G ed un pannello AMOLED da 6.56″ Full HD” con sensore ID integrato. Ma ovviamente il pezzo forte dello smartphone è il comparto fotografico, una Quad Camera da 48 + 13 + 8 + 5 MP con grandangolo e macro dotata di stabilizzazione ottica in grado di spostarsi a 360° sul suo asse di movimento: una Gimbal Camera, appunto. Il modello Vivo X50 Pro adotta il medesimo comparto, ma con un teleobiettivo a periscopio.

Come anticipato, la serie comprende anche una variante Pro+, in questo caso dotata del nuovo sensore Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP, una scocca in cuoio e lo Snapdragon 865 (con RAM LPDDR5 e UFS 3.0).

La pagina ufficiale è online sul sito Global | Aggiornamento 30/06

A distanza di pochi giorni dal primo teaser, ecco che il sito ufficiale Global di Vivo si aggiorna con la pagina dedicata alla serie X50 (la trovate qui). Non viene fatta menzione della data di uscita, ma il sito mostra tutte le caratteristiche della gamma, con una serie di immagini suggestive. Si puntano i riflettori sulla modalità notturna e quella ritratto, sulla stabilizzazione e sull'Hyper Zoom 60X.

Presente anche una breve clip teaser (la vedete in alto) pubblicata su YouTube. Restiamo in attesa di ulteriori novità per quanto riguarda il debutto dei modelli della serie X50, con tanta curiosità specialmente per il prezzo di vendita.

Vivo X50 Series Global: ufficiale la data di presentazione | Aggiornamento 13/07

Dopo teaser e anticipazioni varie, ecco che finalmente la casa cinese ha annunciato il debutto della serie Vivo X50 Global. Il trittico di smartphone debutterà in India il prossimo 16 luglio: manca quindi solo una manciata di giorni all'evento di lancio! Per chi si fosse perso qualche dettaglio, i nuovi modelli top del brand rappresentano una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la fotografia da smartphone. La serie adotta infatti una Gimball Camera, con un sistema di stabilizzazione ottica in grado di spostarsi a 360° sul suo asse.

Al momento non è chiaro se il rilascio Global è previsto per tutti e tre i modelli della serie oppure solo per X50 e X50 Pro.

