Vivo, nuovo brevetto: stavolta è uno smartphone pieghevole

I dispositivi elettronici con schermo pieghevole pare siano ormai la strada da intraprendere nel prossimo futuro. Se brand come Huawei si sono portati avanti, grazie a prodotti dal sicuro fascino come il Mate XS – che abbiamo recensito – e con l'ultimo brevetto che porterà molto probabilmente a Mate V, altri colossi cinesi si stanno avviando in questa direzione e l'ultima a pensarci è stata Vivo, che ha appena rilasciato un brevetto che porterà ad uno smartphone pieghevole.

Vivo: il brevetto presenta i vari elementi dello smartphone dal display pieghevole

Come si può apprendere dall'abstract dell'ente a cui Vivo si è appellata (Tianyacha – Sky Eye Check), il brevetto presenta un dispositivo diviso in due parti: uno schermo di visualizzazione e una componente elettronica. Lo schermo include un corpo di visualizzazione flessibile (quindi fa riferimento al fatto che sia un display pieghevole), una “colla” di connessione ed uno strato protettivo. Questi tre elementi sono ovviamente collegati tra loro a catena. Lo strato protettivo (probabilmente la scocca) inoltre è suddiviso in tre sezioni, con la terza che è flessibile e rappresenterebbe la cerniera del dispositivo.

La prima sezione del display inoltre, è collegata alla cerniera di protezione attraverso la prima parte dello strato protettivo, che a quanto si apprende risolverebbe il problema del danneggiamento del display, non è ben chiaro come però. Vivo, in ogni caso, non ha rilasciato solo questa composizione di elementi, ma ha rilasciato anche dei brevetti dedicati specificamente ad un display flessibile proprietario e dei sistemi di integrità degli stessi. Per quanto riguarda la parte elettronica invece, è semplicemente riferita alla configurazione dello smartphone, senza ulteriori dettagli.

Riassumendoli, abbiamo davanti il principio di smartphone pieghevole, ma essendo ancora così “distaccato” nel concetto, dovremo attendere un bel po' per vederlo anche solo immaginato. Mentre per altri, come la smartband curva, non sembra siamo lontani dalla realizzazione.

