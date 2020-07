Vivo pensa ad una nuova smartband con display curvo

Vivo è sempre alla ricerca di nuove tecnologie per stupire il pubblico. Di recente abbiamo visto il brevetto di uno smartphone con display rotante e di un caricatore rapido wireless, mentre parlando di software è interessante la restaurazione delle vecchie foto. Nel catalogo dell'azienda manca un wearable, per quanto da tempo si vociferi del prossimo lancio del Vivo Watch. A questa suggestione, perorata dai brevetti, se ne aggiunge un'altra che questa volta vede protagonista una smartband. Sarebbe la prima volta per la società nell'approcciarsi a questa categoria, per di più con questo twist tecnico.

La nuova smartband Vivo si presenta con un display curvato

La smartband che vediamo nel brevetto di Vivo, depositato presso il CNIPA, non è un dispositivo qualsiasi, per quanto apparentemente assomigli al modello standard a cui siamo abituati. Vediamo il braccialetto per legarla al polso, con l'apposita fibbia, e sotto il sensore per i battiti cardiaci per il monitoraggio della salute fisica. Ma quello che più risalta all'occhio è senz'altro il display curvo: Vivo ha ingegnerizzato una scocca senza soluzione di continuità, cioè priva di bordi spigolosi. Ad eccezione dei punti dove si incrocia con il cinturino, tutt'attorno il vetro non presenta alcun segno di interruzione, almeno apparentemente.

Ma non stiamo comunque parlando di un vero e proprio display curvo in tutti i sensi, come quello che vediamo su oggetti quali Amazfit X o Nubia Alpha. Ma anche il prossimo Nubia Watch, lo smartwatch che ha appena fatto il suo debutto sul mercato.

