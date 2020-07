Vivo S7: prime indiscrezioni su fotocamera, specifiche e prezzo | Leak

Come già visto in passato, la serie S di Vivo è quella che il brand dedica alla miglior resa per quanto riguarda la fotocamera anteriore. Ed il nuovo Vivo S7 pare non sarà affatto da meno. Se S6 aveva una selfie camera da 32 MP, il suo successore potrebbe arrivare, secondo gli ultimi leak, con un doppio sensore anteriore di tutto rispetto e ci sono anche le prime indiscrezioni sulle specifiche ed il prezzo.

Vivo S7: i primi leak suggeriscono doppia fotocamera selfie, specifiche ed un prezzo da medio-top gamma

Prime specifiche

A riportare le prime avvisaglie di specifiche, fotocamera e prezzo di Vivo S7 è il noto leaker Weibo Really Asen Jun, che scrive, secondo le sue fonti, che il SoC sarà lo Snapdragon 765G. Per quanto riguarda il display invece, dovrebbe essere lo stesso di OPPO Reno 4 (qualcuno ha detto BBK?), quindi una soluzione AMOLED da 6.4″ Full HD+.

S7 inizia poi a farsi interessante se consideriamo che peserà solo 170 grammi, rendendosi tra i 5G più leggeri sul mercato. Per quanto riguarda la batteria, non c'è ancora molto da dire, se non che potrebbe supportare una ricarica rapida da 33W.

Fotocamera

La Core feature però, sarà ovviamente il comparto fotocamera. Partendo dal focus della gamma S, la selfie camera sarà doppia ed avrà un sensore principale da 44 MP Samsung GH1 ed una grandangolare da 8 MP Hynix Hi846. Per quanto riguarda poi la fotocamera posteriore, essa sarà una soluzione tripla da 64 + 13 + 8 MP di cui il principale sensore sarà un Samsung GW1, il sensore grandangolare lo stesso di quello frontale Hynix ed un Samsung pensato appositamente per la modalità ritratto.

Vivo S7 – Presunto prezzo e disponibilità

Il leaker poi, seguendo sempre le indicazioni delle fonti, si sbilancia anche per quanto riguarda il prezzo ed i tagli di memoria. Infatti, Vivo S7 8/128 GB potrebbe avere un prezzo di 2998 yuan (372€), mentre quello con lo storage da 256 GB il costo dovrebbe salire a 3298 yuan, che si traducono in 409€.

Sulla data di uscita, non ci sono ancora notizie, ma potrebbe essere a breve, visti i cartonati pubblicitari già realizzati. Queste indiscrezioni ricordano molto quelle presentate, sempre dallo stesso leaker, per quanto riguarda il Vivo S6 Pro, di cui però non si è più parlato. Ovviamente, il tutto è da prendere con le pinze, specie per quanto riguarda il prezzo, ma è un chiaro segno che la qualità per Vivo è fondamentale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu