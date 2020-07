Nonostante la forte promozione per il lancio della gamma X50 anche in versione Global, Vivo continua a preparare il terreno per nuovi smartphone, specie della serie S. Per questa gamma, storicamente, il brand riserva la migliore qualità di scatto per la selfie camera. Infatti, da alcuni cartonati pubblicitari, è venuto fuori che il colosso cinese lancerà a breve il nuovo S7, catalogato come “il flagship leggero dei selfie “.

Vivo S7: la selfie camera ancora protagonista, ma sarà molto leggera

Così come il predecessore S6 uscito in marzo, il nuovo S7 sarà quindi votato all'imaging, specie per quanto riguarda i selfie. Infatti, come anticipato prima, la gamma S è quella che fa della fotocamera anteriore il proprio punto di forza, è l'S6 montava un sensore molto potente da 32 MP, con importanti funzionalità per gli scatti notturni.

Ovviamente, il nuovo Vivo S7 non sarà da meno e lo rivelano i cartonati pubblicitari nelle prime immagini tratte da un magazzino cinese, dove possiamo leggere (o meglio, tradurre) che sarà non solo il flagship del selfie del brand, ma sarà anche molto leggero, proseguendo la linea di alleggerimento dei suoi smartphone di punta.

Come riportano i rumor poi creatisi intorno a queste prime immagini, il nuovo smartphone restituirà scatti molto nitidi con tecnologia del tutto inedita, che non fa altro che stuzzicare gli amanti della fotografia da smartphone e fan del brand Insomma, considerato quindi che abbiamo già il cartonato ufficiale, Vivo S7 non è così lontano dall'uscita. E se fosse il famoso S6 Pro di cui conoscevamo già tante specifiche ed il prezzo? Lo scopriremo presto.

