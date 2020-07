Vivo, così come i suoi competitor, punta a realizzare quanti più prodotti smart pensati prettamente per le masse, ma come gli altri, ha bisogno di un centro di produzione all'altezza. Ecco perché, nelle scorse ore, ha annunciato proprio l'apertura di una struttura smart a Chang'an, in grado di garantire più di 70 milioni di unità prodotte all'anno.

Vivo: nel centro di produzione smart di Chang'an non manca proprio nulla

Il nuovo centro di produzione smart di Vivo, secondo i report, è davvero all'avanguardia e non manca di nulla: oltre infatti ai vari settori produttivi, il colosso ha ragionato anche al benessere dei propri dipendenti costruendo una palestra, dei campi sportivi ed un ristorante di tutto rispetto. Questo perché, secondo l'azienda, il benessere di chi produce è direttamente proporzionale a quanto si produce. Ed in effetti, se le stime di Vivo vogliono essere mantenute, cioè di produrre più di 70 milioni di unità all'anno, non c'è soluzione migliore.

Ma quanto è costato questo centro a Vivo? Secondo le stime, si parla di cifre vicine ai 2 miliardi di yuan, circa 250 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere a quelli che poi investirà per il suo quartier generale di Shenzhen. Queste cifre però, pare possano essere ripagate in poco tempo, dato che il nuovo centro di produzione di Chang'an può garantire metà della produzione globale del brand e mensilmente sfiorare le 6 milioni di unità prodotte. Insoma, Vivo si muove ed il passo verso l'espansione global pare ormai questione di tempo, come dimostra già l'arrivo dell'apprezzato X50 al di fuori della Cina.

