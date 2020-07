Vivo apre il suo primo flagship store smart a Taipei

Vivo, tra i brand più importanti sul suolo cinese, è quello che più sta credendo nelle strutture che ospiteranno il futuro dell'azienda. Infatti, dopo aver aperto il nuovo, immenso centro produttivo smart di Chang'an ed aver gettato le basi per l'avveniristico quartier generale di Shenzhen, ha aperto il suo primo flagship store smart al Sanchuang Life Park di Taipei.

Vivo: il flagship store di Taipei è tra i primi con attività smart

Sebbene esistano già, anche in altri paesi asiatici, flagship store di Vivo, quello aperto a Taipei nel bellissimo Sanchuang Life Park è il primo Experience Store totalmente smart. Infatti, all'interno di esso gli utenti potranno immergersi un'area con 200 display dot-matrix, oltre a poter aver accesso liberamente ai dispositivi del brand senza dover avere attaccato il dispositivo anti-taccheggio, dato che lo store ha un sistema antifurto integrato nel pavimento.

In più, grazie all'Intelligenza Artificiale, il flagship store smart di Vivo può ottimizzare l'esperienza del consumatore consigliando al meglio il prodotto adatto ad ognuno degli avventori. Infine, le luci si regolano in base all'ambiente al fine di rendere la visita più piacevole ed accomodante, in modo da non avere illuminazioni troppo invadenti o spazi opprimenti. Ovviamente, saranno presenti tutti i prodotti della gamma ed il brand festeggerà poi l'apertura dello store con alcuni eventi a tema.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 17 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e tante altre chicche. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI