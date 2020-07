Vivo ha brevettato il suo primo caricabatterie wireless

Vivo nelle ultime settimane ha lanciato la nuova line up di cameraphone X50 attirando l'attenzione di tanti fan del brand, che potrebbero ritrovarseli anche in versione Global molto presto. Ma il colosso cinese non è solo smartphone e dopo aver brevettato il suo primo smartwatch, pubblica un brevetto di un caricabatterie wireless dal design particolare (seppur comune a vari brand): infatti, non supporterà solo la ricarica rapida, ma si potrà appoggiare anche il device in verticale.

Vivo: il caricabatterie wireless verticale supporterà la ricarica rapida

Sebbene la ricarica wireless sia ormai uno standard per molti flagship ed anche qualche mid-range, è sempre comodo avere nuovi brand che sviluppano le proprie soluzioni. Ed il caricabatterie wireless brevettato da Vivo sembra una soluzione molto interessante (come nei rumor per la ricarica wireless di APEX 2020), dato che, a parte la ricarica rapida, esso sarà in posizione verticale per garantire un'usabilità molto più comoda. Inoltre, a favorire la durata della batteria ci sarà un foro atto alla dissipazione del calore, che spesso raggiunge temperature non sempre ottimali.

L'obiettivo di Vivo è garantire la stessa qualità del suo Super FlashCharge da 120W e dei powerbank Two-Way Flash Charging sia in termini di rapidità della carica e sia in termini di comodità. Non ci resta quindi che attendere l'arrivo di questo caricabatterie wireless verticale, che già dal brevetto si preannuncia molto interessante.

