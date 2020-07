Vivo nostalgica, brevetta un nuovo tipo di display rotante

C'era un tempo in cui i telefoni erano svincolati dagli obblighi strutturali che hanno gli smartphone odierni. Questo permetteva ai produttori di offrire design all'avanguardia e con forme mai viste prima di quel momento. Specialmente nel caso di Nokia, la cui fama è non poco dovuta alla eterogeneità dei moltissimi modelli lanciati sul mercato. Nel panorama attuale poche aziende si possono permettere di osare così tanto, perlomeno al pubblico. Ben diversa è la situazione quando si parla di brevetti, con Vivo che è solita testare tipologie insolite di smartphone.

Un brevetto di Vivo ci mostra uno smartphone con display rotante

Da quando è nata l'esigenza di avere uno schermo che non fosse un semplice rettangolo con quattro cornici attorno, in molti hanno provato a proporre la propria visione. Lo Xiaomi Mi MIX ha fatto da apripista, introducendo il concetto di tri-bezelless al grande pubblico. Da allora ne abbiamo viste di cotte e di crude: display scorrevoli, pop-up camera, schermi curvi fino a 90°, pieghevoli ed in grado di avvolgere la back cover.

Un aspetto che non è mai stato veramente esplorato è quello di display rotante. Le ovvie complicazioni strutturali ed ingegneristiche che ne deriverebbero hanno rallentato il loro sviluppo. E potremmo non vederli mai in azione, dato che la massa potrebbe vedere di cattivo occhio una parte in movimento così delicata. Sia Xiaomi che ZTE hanno ipotizzato qualcosa del genere, per quanto solamente sotto forma di brevetto.

Adesso anche Vivo si sta cimentando nella creazione di un display in grado di ruotare su sé stesso. Nell'immagine vediamo una sua possibile applicazione a dir poco arcaica e che riporta alla mente i succitati feature phone, ovvero la comparsa di una tastierina fisica. Difficilmente vedremo qualcosa del genere prodotto in massa, ma è interessante che le aziende stiano continuando a testare nuove tipologie di schermi.

