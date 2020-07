Una delle feature più desiderate degli ultimi due anni nel settore smartphone è sicuramente la fotocamera anteriore sotto il display, possibilmente OLED. A questo proposito, colossi del settore dei pannelli come Visionox, ma anche TCL che recentemente ha brevettato una soluzione simile, stanno accelerando i tempi al fine di ottenere il migliore e più rapido risultato possibile, magari coadiuvato da brand come Honor, che potrebbe implementarlo nel suo prossimo Magic 3.

Visionox: i pannelli OLED InVsee per fotocamera sotto al display entrano nella produzione di massa

Secondo i piani del brand, la nuova soluzione per i pannelli OLED sarebbe dovuta entrare in produzione di massa entro il 2021, ma pare che i tempi si siano ristretti e quindi l'azienda è già entrata in questa fase, in modo da accontentare tutti i suoi maggiori clienti. Ma come arriva Visionox alla fotocamera sotto al display dello smartphone? L'idea vincente dell'azienda, che chiama questa tecnologia InVsee, sta nel produrre un pannello con materiali trasparenti, che non perda di qualità quando si scatta una foto con la selfie camera.

Da parte di un addetto della compagnia, gli smartphone che adotteranno la tecnologia InVsee di Visionox saranno comunicati a breve, ma al momento tutto è sotto traccia: che Xiaomi, OPPO e la stessa Huawei siano tra i produttori interessati? I prossimi mesi ci riveleranno il tutto.

