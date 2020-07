Sembra non esserci pace per i produttori cinesi, sempre più messi alle strette dalle politiche di USA ed India. Se da una parte brand come Huawei e ZTE sono ritenute minacce nazionali da FCC, in India il ban delle applicazioni ed i problemi di produzione OPPO e Vivo non rendono la vita facile. Ad aggiungere problemi, potrebbe arrivare dagli Stati Uniti un'emulazione di quanto avvenuto nel secondo paese asiatico per numero di abitanti: app come TikTok e tante altre dalla Cina potrebbero essere bannate.

Gli USA come l'India: ban per le app dalla Cina come TikTok

L'idea di vietare le applicazioni cinesi arriva dalle parole del Segretario di Stato USA Mike Pompeo , che sostiene che il Governo sta valutando l'idea di attuare un ban per l'utilizzo di applicazioni come TikTok, WeChat e tante altre, in modo da “indebolire” la sfera di influenza che la Cina ha sulle scelte dei consumatori.

La risposta di TikTok però, non tarda ad arrivare. Infatti, un portavoce riporta la replica da parte dell'azienda alle parole di Pompeo: “TikTok è guidata da un CEO americano, con centinaia di dipendenti ed è un'azienda leader in sicurezza, nei prodotti e nelle politiche pubbliche proprio qui negli Stati Uniti. Non abbiamo altra priorità se non fornire la massima sicurezza nell'esperienza utente. Non abbiamo mai fornito dati degli utenti al governo cinese e di certo non lo faremo se ci venisse richiesto“.

Queste parole potrebbero anche essere una risposta alle accuse giunte per via di uno spyware non ufficiale chiamato TikTok Pro (che vi consigliamo assolutamente di NON scaricare), inizialmente considerato sempre di Bytedance ma in realtà totalmente estraneo ad essa.

Non sappiamo quando verrà attuata questa manovra e soprattutto se verrà attuata, ma la situazione inizia a diventare davvero logora in una diatriba che non porta nulla di buono a nessuna delle parti.

