Ulefone Note 9P è il nuovo cinesone low cost a meno di 100€

Dopo il rugged phone con fotocamera termica, il produttore cinese torna alla carica con uno smartphone economico e adatto a tutte le tasche. Ulefone Note 9P è il nuovo budget phone a meno di 100€, equipaggiato con una tripla fotocamera ed un ampio display con notch a goccia: andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del device.

Ulefone Note 9P è il nuovo budget phone del brand: ecco tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Ulefone Note 9P si presenta come una soluzione in linea con i trend attuali, seppur rimanendo ancorato al notch nella parte superiore dello schermo. Il display è un'unità da 6.52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e rapporto in 20:9, interrotto lungo il bordo da un notch a goccia. Niente foro quindi, anche se comunque la compagnia cinese ha cercato di offrire un'esperienza tutto schermo utilizzando una tacca poco ingombrante.

Il retro dello smartphone, d'altro canto, adotta una modulo fotografico rettangolare, richiamando il look di tanti nomi blasonati. Al centro della scocca trova spazio il lettore d'impronte digitali. Il corpo misura 166 x 76.7 x 9.2 mm per un peso di 188 grammi.

Specifiche

A muovere il tutto abbiamo il chipset MediaTek Helio P22, soluzione octa-core fino a 1.8 GHz, con GPU PowerVR GE8320 (a 650 MHz). Lato memorie, Ulefone Note 9P offre 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili tramite microSD.

Il comparto fotografico è composto da un modulo principale da 16 MP, un sensore macro da 5 MP ed una lente da 2 MP. Frontalmente, all'interno del notch a goccia, trova spazio una selfie camera da 8 MP.

La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica da 10W (tramite Type-C). Non manca il supporto Dual SIM 4G, così come il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Beidou/Galileo. Il sistema operativo è Android 10 puro e l'azienda promette che non saranno presenti app indesiderate e ads a bordo. Per gli irriducibili, non temete: è presente anche l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Ulefone Note 9P debutta su AliExpress – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Ulefone Note 9P è disponibile da oggi in preordine sullo shop ufficiale del brand presente su AliExpress, al prezzo promozionale di soli 90€. Se cercate uno smartphone essenziale ed economico, allora date un'occhiata alla pagina dedicata al dispositivo per tutti i dettagli.

