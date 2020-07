Ulefone Armor 9 sfida una termocamera professionale: chi avrà vinto?

Da qualche settimana, ormai, è stato lanciato sul mercato il nuovo rugged phone di Ulefone, ovvero Armor 9. Questo dispositivo ha davvero stupito tutti, implementando alcune funzioni davvero molto particolari, dedicate principalmente ai professionisti. A bordo, infatti, oltre ad un SoC MediaTek Helio G90 trova spazio una fotocamera termica FLIR, che dovrebbe garantire un'affidabilità unica. Come si sarà comportata, però, rispetto ad una termocamera professionale nata solo per questo scopo? Vediamo quali sono stati i risultati raggiunti, dunque, dalla sfida con FLIR E4.

Ulefone Armor 9 sfida FLIR E4

Dando un'occhiata ai test effettuati dall'azienda, pare che questo Ulefone Armor 9 presenti numerosi vantaggi in ambito lavorativo. Il brand, infatti, ha voluto dimostrare la dinamicità di questo smartphone rispetto ad una termocamera classica, la FLIR E4, pensata unicamente a questo scopo. All'interno anche dello stesso video postato su YouTube, è stato posto subito l'accento sulla facilità d'uso del telefono in questo settore, potendo sfruttare il display touchscreen per muoversi all'interno dell'interfaccia. Con la termocamera professionale, invece, è necessario utilizzare i tasti fisici posti in basso, sicuramente più scomodi. Con lo smartphone, inoltre, è possibile sfruttare l'app MyFLIR potendo, dunque, non solo scattare screenshot ma effettuando anche video e e time-lapse.

Oltre tutte le caratteristiche sopra elencate, Ulefone Armor 9 è anche più leggero e maneggevole rispetto alla FLIR E4. Questo lo pone, dunque, in una posizione di netto vantaggio, anche a fronte del fatto che la precisione con cui vengono rilevate le varie misure è davvero eccezionale. Al momento, quindi, la sfida se la aggiudica Armor 9!

