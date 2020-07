Nelle scorse ora è scoppiato un vero e proprio putiferio per la piattaforma dei cinguettii. Twitter – social network utilizzato da tantissime personalità e brand per interagire con i propri appassionati – è finito sotto attacco hacker, con conseguenze non proprio entusiasmanti per i profili di Elon Musk, Bezos, Apple e non solo, utilizzati per lanciare una truffa Bitcoin.

Twitter sotto attacco hacker, profili di Apple, Musk e Bezos sfruttati per una truffa Bitcoin: ecco che cosa sta succedendo

Mercoledì 15 luglio, Twitter è stato colpito da quello che sembra essere un attacco hacker di dimensioni colossali, forse uno dei più grandi mai subiti da parte della piattaforma social. I profili ufficiali di varie personalità e aziende sono stati violati e rubati: tra questi figurano nomi come Apple, Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Barack Obama, Kenye West… insomma, una valanga di nomi noti e non “semplici” utenti (passateci il termine). Il bello – si fa per dire – è che i profili rubati nel corso dell'attacco hacker sono stati utilizzati per una truffa Bitcoin ai danni degli utenti del social, come si vede anche dallo screen in alto.

You may be unable to Tweet or reset your password while we review and address this incident. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

La truffa Bitcoin messa in atto su Twitter includeva un indirizzo a cui inviare 1000$ della criptovaluta: la celebrità in questione avrebbe rispedito al mittente il doppio, come atto di generosità. Ovviamente si è trattato di una truffa vera e propria e una volta allarmata dalla cosa, Twitter ha cominciato a bloccare i vari post incriminati.

La truffa Bitcoin su Twitter ha avuto successo?

Al momento tutto tace e pare che Twitter sia riuscita a ripristinare molti degli account violati. Tuttavia pare che l'hacker sia riuscito nel suo intento, riuscendo a guadagnare oltre 100.000$ di Bitcoin dalla sua truffa. Nel frattempo Twitter sta indagando sul fatto ed ha già confermato che l'attacco hacker è stato effettuato prendendo di mira alcuni dipendenti con accesso a sistemi e strumenti interni.

